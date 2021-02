CB Correio Braziliense

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) abre as inscrições da 2ª campanha para castração de cães e gatos nesta segunda-feira (1º/2). Serão disponibilizadas um total de 1.000 vagas para moradores de todo o Distrito Federal. Além disso, os atendimentos serão feitos na Clínica Coração Peludinho, no Gama.

Segundo o cronograma do órgão, os interessados devem preencher o formulário online que estará disponível entre as 10h e as 14h no dia 1º, exclusivamente pelo site do Ibram. O resultado da campanha será disponibilizado no dia 4 de fevereiro.

Dos animais selecionados, 60 vagas são para cadelas com mais de 20kg e 140 para cadelas com menos de 20kg. O restante das vagas será distribuído para 200 cachorros, 300 gatos e 300 gatas que fizerem o cadastro primeiro.

Cada tutor poderá cadastrar até dois animais e deve apresentar o comprovante de residência no Distrito Federal. A previsão é de que as cirurgias ocorram entre os dias 11 de fevereiro e 26 de março.

Caso o tutor não consiga comparecer na data agendada, deverá solicitar o cancelamento em até dois dias úteis antes da cirurgia. Já em caso de falta, o órgão não aceitará novos cadastros do mesmo CPF e endereço por um período de 12 meses.

Com informações do Ibram