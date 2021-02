Regiões de Planaltina e do Gama ficarão sem energia nesta terça-feira (2/2)

CB Correio Braziliense

A Companhia Energética de Brasília (CEB) cortará, temporariamente, a energia em regiões de Planaltina e do Gama, nesta terça-feira (2/2). Os endereços vão ficar sem luz devido a serviços de substituição de postes, remanejamento de rede de baixa tensão e poda de árvores. Veja abaixo quais áreas das cidades serão atingidas, e por quanto tempo.



Planaltina



Entre 8h40 e 16h: substituição de postes

Gleba A (chácaras 3, 3-A, 8, 9-B, 12, 13, 13/14, 14, 15, 15-A, 16, 19, 33) da Bica do DER

Gleba B (chácaras 1 a 34-C) da Bica do DER

Gleba C (chácaras 1, 10-A, 10-C, 13, 14, 14-B, 14-C) da Bica do DER

Condomínios Nosso Lar, Cachoeira e Mestre d’Armas 2: conjuntos B (lotes 1 a 19), C (lotes 1 a 19), D (lotes 1 a 16) e F (lotes 1 a 9).

Entre 10h e 16h30: remanejamento de rede de baixa tensão

Vila Buritis: SRL, quadra 5, conjuntos G a J; os blocos S e T; a entrequadra 5/6, blocos S, I, J e K e a Área Especial 2.

Gama

Entre 8h40 e 16h: poda de árvores,

Núcleo Rural Ponte Alta Norte: chácaras Ipameri e Julithi, Rancho do Jucá, Sítio Buriti, Nova Canaã, Recanto das Aves, Gesteira, Santo Antonio, Flamboyant, Itelvina, Espaço Verde, Promessa de Deus, Nossa Senhora Aparecida, Mangabeiras, Solar Santa Luzia, Oliveira, Daiane, Galileia, Michele, Chaves, Jaguar, Divina Providência, Aquários, Bela Vista, Jonas, Pôr do Sol, São João, São Miguel, Eldorado, Betânia, Novo Horizonte, Nossa Senhora das Graças, Mãe Zilda, P.H, Itanhomi, Crateus, Caiu do Céu, Estância Toledo, Andorinhas, União, Ibitituruna, Rancho Treze, Rancho São Francisco, Martins, Três Irmãos, Hotel Fazenda, Morro Agudo e as chácaras 1-A, 2, 3, 5, 7, 8,16, 69.