Jovem é assassinado a facadas durante festa no Sol Nascente

SP Sarah Peres

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

A 19ª Delegacia de Polícia (Setor P Norte) investiga o assassinato de um jovem de 21 anos, na noite de domingo (31/1), no Setor Habitacional Sol Nascente. A vítima foi morta a facadas ao ser chamado no portão pelo suspeito, que fugiu após o crime. Agentes conseguiram prender o acusado no fim da tarde desta segunda-feira (1º/2).

De acordo com a investigação, a vítima estava promovendo uma festa em casa, localizada no conjunto A, da Chácara 2, da região administrativa. Por volta das 20h30, o suspeito, de 21 anos, foi até a residência do jovem e o chamou no portão.

Na porta de casa, a vítima teve uma discussão com o autor, que lhe deu duas facadas na barriga e na região inguinal. Após os ferimentos, o jovem foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu e faleceu no local.

Com a prisão do suspeito, agentes da 19ª DP tentam identificar a motivação do homicídio para finalização do inquérito.