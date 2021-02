Sites do GDF implementam recurso digital de tradução para Libras

CB Correio Braziliense

Com o objetivo de proporcionar mais acessibilidade às pessoas com deficiência, o Governo do Distrito Federal (GDF) implementou em seu sistema o Software VLibras. Este recurso permite, por meio de um intérprete virtual, que os textos contidos nas páginas oficiais de todas as secretarias, administrações regionais e empresas públicas sejam traduzidos para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). A tradução é feita a partir do momento em que o usuário clica nas mãozinhas azuis localizadas no lado direito da tela.



A acessibilidade na comunicação é uma das pautas prioritárias da Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD) e foi tema do primeiro encontro realizado entre a SEPD e as assessorias de comunicação do GDF, realizado no dia 27 de novembro de 2020.

Para o secretário da Pessoa com Deficiência do DF, Flávio Santos, é essencial que o governo proporcione meios de levar a informação a todos: “Nossos sites trazem informações de interesse público. Todas as realizações do governo são divulgadas, primeiro, pelas mídias oficiais. Ter isso de forma acessível é uma excelente iniciativa do GDF”, afirma.

O VLibras é resultado de uma parceria entre o Ministério da Economia (ME), por meio da Secretaria de Governo Digital (SGD) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O software é um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web acessíveis para pessoas surdas.

Libras

Estabelecida pela Lei nº 10.436/2002 como língua oficial das pessoas surdas, a Libras é a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Por isso, é de fundamental importância que o ensino de Libras seja de interesse das instituições e da sociedade civil.