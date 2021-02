Homem queima cachorro para se vingar da ex-companheira que o denunciou

SP Sarah Peres

Um homem é procurado pela Delegacia de Valparaíso depois de ter sido denunciado por maus-tratos animais. O suspeito se filmou usando uma chave de fenda para queimar o cachorro da ex-companheira, para se vingar dela. A mulher deixou o acusado e o denunciou por violência doméstica, após ter sido agredida. O crime foi registrado no domingo (31/1).

O vídeo realizado pelo próprio acusado mostra o momento em que ele esquenta a chave de fenda em uma chama acesa do fogão. Enquanto isso, ele começa a falar, direcionando-se a ex. "Bebê, vcê tá longe. Olha a cor disso aqui", diz o suspeito, mostrando o objeto vermelho pelo contato com o fogo.

Com a chave de fenda em mãos, ele desliga a chama do fogão e caminha em direção ao cachorro da vítima, que está sentado no chão. "Como tu tá longe? Como tu tá longe (sic)", prossegue o agressor. Ele, então, fere o cão, que sai correndo, chorando de dor. É possível ver pelos do animal caindo ao chão nesse momento.

Depois do ato bárbaro, o homem finaliza o vídeo. O material foi enviado à vítima, o que caracteriza o não cumprimento da medida protetiva — por ter buscado contato com a ex-mulher. A filmagem também foi obtida pela advogada Ana Paula Vasconcelos, vice presidente a Comissão de Direitos dos Animais, a qual denunciou o crime à Delegacia de Atendimento Especial à Mulher de Valparaíso.

"Importante ressaltar o link entre a violência doméstica e a violência contra animais, cada vez mais é necessário um olhar atento para essa questões", destaca Ana Paula.