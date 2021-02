Seleção de professores substitutos é prorrogada até o fim do ano letivo

CB Correio Braziliense

A Secretaria de Educação estendeu até o fim do ano letivo de 2021 o prazo de validade do processo seletivo para professores substitutos, realizado em 2018 e prorrogado pela primeira vez em 2019. A prorrogação, que já havia sido anunciada pela pasta, foi publicada nesta segunda-feira, (1º/2), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).



Segundo a secretaria, a medida foi adotada em razão da pandemia da covid-19, para evitar a aglomeração de pessoas que poderia ocorrer caso fosse realizado um novo processo seletivo simplificado.



A pasta afirma que os professores substitutos recebem remunerações de acordo com os períodos trabalhados. Eles são chamados para suprir carências temporárias, que vão desde curtos períodos, como um dia, para procedimentos médicos, até afastamentos mais longos, a exemplo de estudos, licenças médicas, prêmio e maternidade.



São casos em que o professor efetivo titular continua no quadro de pessoal da Secretaria de Educação, mas está afastado de suas atividades de regência temporariamente.



Até o fim do ano letivo de 2020, que terminou em 28 de janeiro, 10 mil professores tinham contrato assinado com a secretaria. Todos tiveram seus contratos rescindidos, como de praxe em anos letivos anteriores.



No começo de março, antes do início do ano letivo de 2021, serão chamados aqueles habilitados a suprir as eventuais carências, que só serão definidas após o fim do processo de matrículas, de acordo com a Secretaria de Educação.