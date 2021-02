Polícia Civil prende jovem acusado de roubo que ameaçou o próprio pai

SP Sarah Peres

O suspeito foi preso na tarde desta terça-feira, na área de chácaras de Brazlândia - (crédito: PCDF/Divulgação)

Agentes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) capturaram um jovem, de 22 anos, acusado de roubo. A prisão preventiva do suspeito foi realizada na tarde desta terça-feira (2/2), uma semana após ele ameaçar o próprio pai com uma faca. A segunda vítima não quis prestar queixa contra o filho e, portanto, ele não responderá pelo crime.

O acusado é considerado foragido pelo assalto desde outubro de 2020, após expedição de mandado de prisão pela Justiça. Como a ação foi cometida com uso de arma e ameaça à vítima, o suspeito foi autuado por roubo majorado. O crime ocorreu em Ceilândia.

Policiais civis monitoravam o jovem há um tempo e, nesta tarde, conseguiram prendê-lo na Morada dos Pássaros, localizada na região de chácaras de Brazlândia.

Depois do suspeito ser detido, agentes o encaminharam à Divisão de Controle e Custódia de Presos, localizada no Complexo da Polícia Civil, no Parque da Cidade. Ele deve ser levado à Papuda ainda nesta semana para aguardar julgamento.