Homem é encontrado morto em lago de Brazlândia; Suspeita é de afogamento

SP Sarah Peres

(crédito: Antônio Marques/Divulgação - 22/10/13)

O corpo de homem, aparentemente com cerca de 30 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (2/2) no Lago Veredinha, em Brazlândia. Militares do Corpo de Bombeiros se deslocaram para a ocorrência de afogamento, mas ao chegarem ao local, a vítima já havia morrido. Agentes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) investigam, inicialmente, o crime como afogamento.

Segundo apurado pelo Correio, o homem estaria em situação de rua e costumava ficar na região do lago. Conforme relatos de moradores locais, ele entrava na água para tomar banho. A polícia ainda não identificou a vítima.

Com a confirmação do óbito, a perícia da Polícia Civil foi acionada. De acordo com informações preliminares, a vítima não tem sinais de violência pelo corpo.