Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 25 milhões nesta quarta-feira

Júlia Eleutério

A Mega-Sena sorteia hoje prêmio estimado em R$ 25 milhões. As apostas para o concurso 2.341 podem ser feitas até as 19h desta quarta-feira nas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa ou pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas nos últimos três concursos. Muitos apostadores sonham com a bolada para quitar dívidas, comprar imóveis, um carro novo ou viajar. Porém, um dos principais cuidados que o ganhador deve ter é não gastar tudo.

Segundo o professor de finanças do Ibmec William Baghdassarian, o controle emocional é um fator importante para se organizar financeiramente e manter a quantia em dinheiro bem administrada. “O grande problema das pessoas endividadas não é tanto a parte de como investir ou como gastar. É a parte de como controlar a emoção em relação às possibilidades que se tem de consumo. Tem muita gente que acaba gastando dinheiro por um desvio emocional”, destaca o professor.

O especialista em finanças recomenda ao vencedor ficar atento em relação aos investimentos. “É necessário variar a caderneta de investimentos, tanto em rendas fixas como em rendas variáveis, para mantê-la balanceada, além de acertar as dívidas. Os apostadores devem procurar especialistas no assunto para saber a melhor forma de lidar com o montante”, esclarece.

Saber como investir e gastar a quantia é um fator determinante para manter o dinheiro. Na hora de fazer um investimento, o professor destaca três pontos importantes: conhecimento técnico, disponibilidade de tempo e controle emocional. “O meu conselho é que essa pessoa que venha a ganhar confie nos profissionais que trabalham com isso. Tem que procurar um bom fundo de investimentos, locais já consolidados e com pessoas de boa reputação no mercado”, enfatiza William.

Chances

Alguns apostadores acreditam que existe uma fórmula na hora de escolher os números e ganhar na loteria. Porém, segundo o professor Jhames Sampaio, do Departamento de Estatística da Universidade de Brasília (UnB), a única forma de aumentar as chances de ganhar na Mega é apostar em mais números.

“Não existe um mecanismo específico de números que dão mais chances de ganhar. As pessoas podem pensar que existem números que saem mais. Mas, na verdade, isso é algo da matemática; são 50.063.860 possíveis jogos”, esclarece.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais dezenas o apostador marcar na cartela, maior ficará o preço do bilhete, podendo chegar a

R$ 22.522,50 (aposta máxima, com 15 números). Para aquelas pessoas que tem uma sensação de que alguns jogos saem mais do que outros, o professor explica que “é porque ainda não houve os mais de 50 milhões sorteios da Mega-Sena, podendo haver uma aglomeração de alguns números”.

