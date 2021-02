Vacina: Pacientes oncológicos e neurológicos precisam de autorização médica

CM Cibele Moreira

Também é preciso levar identidade e CPF para poder se vacinar - (crédito: CESAR MANSO / AFP)

A imunizaçãoção contra a covid-19 para pessoas acima de 80 anos está em seu terceiro dia no Distrito Federal. Com o fluxo tranquilo em vários pontos de vacinação, equipes da saúde reforçam as orientações para quem está indo se vacinar.

Para pacientes que fazem tratamento oncológico e neurológico é necessário trazer a autorização do médico que faz o acompanhamento. Essa medida é feita para outros imunizantes e com as doses contra o novo coronavírus não será diferente.

É preciso também levar RG e o CPF. Algumas identidades não têm os dois registros e o idoso precisa dos dois documentos. O agendamento está sendo feito apenas para idosos acamados.