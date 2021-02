Vacina: doses na UBS do Cruzeiro Velho acabam antes do previsto

DD Darcianne Diogo

Paulo de Andrade e Silva foi um dos penúltimos a conseguir se vacinar na UBS 1 do Cruzeiro Velho - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

A vacinação contra a covid-19 na unidade básica de saúde nº 2 do Cruzeiro Velho (UBS 2) encerrou antes do horário previsto (17h) nesta quarta-feira (3/2) por falta de doses. Alguns idosos e acompanhantes tiveram que voltar para a casa. A situação se repetiu nesta manhã, na UBS 1 do Riacho Fundo I.

A movimentação no terceiro dia de vacinação na UBS 2 do Cruzeiro Velho foi tranquila. O Correio tentou conversar com o gerente da unidade para saber quantas pessoas receberam o imunizante nesta quarta-feira, mas o mesmo não concedeu entrevista. A reportagem também questionou a Secretaria de Saúde (SES-DF), mas, até a última atualização dessa reportagem, não obteve retorno.

Sem previsão para a chegada da nova remessa, a orientação dada era de que os idosos e acompanhantes esperassem até 17h ou retornassem ao posto nesta quinta-feira (3/2), quando o estoque for abastecido.

Paulo de Andrade e Silva, de 82 anos, foi o penúltimo a ser vacinado. Acompanhado pela filha Patrícia Oliveira, 39, ele chegou por volta das 15h no posto e aprovou a agilidade no atendimento. “Tudo bem organizado. Os profissionais estavam oferecendo cadeira para sentar. Fico feliz em ter tomado a vacina, mas não sou de esquentar a cabeça. Não quis vir no primeiro dia para evitar as aglomerações e, hoje, está super tranquilo”, afirmou.

Na manhã desta quarta-feira, a UBS 1 do Riacho Fundo também ficou sem doses por cerca de duas horas. Servidores informaram ao Correio que o pedido de uma nova remessa havia sido feito, mas sem previsão para a chegada dos frascos.