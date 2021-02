Secretário de Saúde espera vacinar idosos acima de 75 anos na terça

CM Cibele Moreira

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal aguardo a chegada de mais um lote de 60 mil doses da CoronaVac para este final de semana. Com os imunizantes na capital, a pasta pretende ampliar o grupo etário prioritário para a população com idade entre 75 e 79 anos. Assim, haverá acréscimo de 30 a 35 mil pessoas imunizadas.

O secretário Osnei Okumoto afirmou, nesta quarta-feira (3/2), que, com a chegada dos imunizante no final de semana, a imunização desse novo grupo deve começar logo no início da semana. "Estamos elaborando um plano para que a gente possa, no mais tardar, terça-feira (9/2), estar iniciando a vacinação.

Apesar da afirmação da secretaria sobre o lote das 60 mil doses da CoronaVac na capital, há uma preocupação interna de que haja atrasos e esse prazo de terça-feira (9/2) seja comprometido.