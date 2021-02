Posto do Itapoã, instalado em ginásio, tem vacinas contra covid-19 disponíveis

PM Pedro Marra

O posto de vacinação contra a covid-19, no Itapoã, localizado em um ginásio ao lado do Restaurante Comunitário da região, registrou adesão baixa de idosos com mais de 80 anos nesta quarta-feira (3/2). O Correio apurou que, em um período de três horas, apenas 10 idosos foram vacinados pela equipe de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) presente no local.

Profissionais de saúde que atuam na região reforçam que o ponto está aberto para a vacinação desse grupo prioritário e que basta se dirigir ao local com documento de identificação e número de CPF para ser vacinado.

Segundo a Secretaria de Saúde, a região Leste, que engloba o Itapoã, recebeu, até terça-feira (2/2), 5.080 vacinas e aplicou 3.497. "Como nos dois primeiros dias de vacinação houve uma demanda maior, naturalmente, o movimento nos pontos de vacinação tende a diminuir”, explicou a pasta, por meio de nota.

A secretaria esclarece ainda que a vacina é segura para o público idoso e, no momento, é a forma de prevenção mais eficaz contra a covid-19. “A campanha está sendo amplamente divulgada pelos veículos de comunicação, redes sociais oficiais da SES e no site institucional da pasta”, complementa.