Capital S/A

Incentivo e apoio ao empreendedorismo feminino

As mulheres são responsáveis por 36% do total de empreendimentos no Distrito Federal, segundo o Sebrae. Ao todo, são 121 mil donas de negócios e cerca de 102 mil trabalham por conta própria. Para incentivar ainda mais o empreendedorismo feminino, a BPW Brasília-DF (Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Brasília-DF) realizará com o Instituto Idheas Brasil o Seminário Mulheres Antenadas na Era “Figital’’: Novas Tecnologias, Empoderamento e Inclusão Social e Digital.

O evento, que tem apoio do Sindivarejista e da Setur, será promovido de 2 a 26 de fevereiro. Contará com palestras, oficinas, mesas-redondas e desfiles no Restaurante Mayer Sabores do Brasil, na 116 Sul. Tudo de acordo com a nova realidade, respeitando todos os protocolos de distanciamento e enfrentamento da covid-19. A maior parte da programação será transmitida pelo YouTube. Por isso, será no formato “fisiodigital”, uma combinação de ações presenciais e virtuais.

O seminário vai gerar emprego e renda a fornecedores e prestadores de serviço envolvidos. Serão abertos 200 postos de trabalho. “Estou muito feliz e honrada em abrigar este evento que vai apoiar tantas mulheres”, diz a chef e empresária Keli Mayer.



Banco Mundial e Unesco



Está confirmada a participação de representantes do Legislativo, GDF, governo federal, OIT, Banco Mundial e Unesco; e de empresas locais, como Ferragens Pinheiro, Grupo Perboni, Grupo Exame, Brasília Trends Fashion Week, Capital Moto Week; além de associações de artesãs e pessoas com deficiência.

"Mesmo diante desse cenário de pandemia, não podemos parar. É importante incentivar a mulher de negócios a ter consciência da necessidade de se aprimorar, para melhor gerir sua vida. E também para a gente contribuir com a carreira de jovens empreendedoras”,

ressalta Bernardeth Martins, presidente da BPW Brasília-DF.

Rede de apoio

Ela afirma que a independência financeira é uma forte aliada da mulher.

“É o que dará força para sair da violência e das garras de um companheiro agressor. Daí a necessidade da capacitação e do conhecimento.”



Artesanato e inclusão



O DF tem, aproximadamente, 13 mil artesãos, segundo o Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato. Desses, 87% são mulheres e 70% têm mais de 40 anos de idade.

Com a pandemia, elas precisam incorporar o trabalho ao ambiente digital, mas muitas ainda têm dificuldades. Diante dessa nova realidade, a Escola de Moda Fashion Campus vai qualificar 30 artesãs.

Grupo FUNN investe no Pontão

Brasília se reinventa na pandemia. Vários bares e restaurantes infelizmente fecharam. Mas outros estão surgindo e absorvendo parte dos trabalhadores que ficaram desempregados.

Um exemplo é o Med Cuisine & Club, que abriu no início de dezembro, no Pontão do Lago Sul. Emprega cerca de 90 pessoas, entre eles garçons de estabelecimentos que encerraram as atividades.

À frente do novo point da cidade, estão os sócios do Grupo FUNN. Eles já comandam o New Mercadito, na 201 Sul; o Versão Brasileira Bar e Restaurante, na 204 Sul, e são os realizadores do Funn Festival.

Os empresários Paulo Victor Paim, Pedro Caetano, Henrique Migras, Hugo Andrade, Vinicius Freire, Roberto Borges Leal e Carlos Constantino assinam agora o Med Cuisine & Club, em parceria com a cervejaria belga Stella Artois.

O projeto pretende ser itinerante e ficará nesta temporada por 6 meses no Pontão. Arquitetura e décor são da arquiteta Marcella Teixeira.

Música ao vivo

O Med Cuisine & Club abriu trazendo de volta a Brasília a programação ao vivo de DJs e músicos. O conceito é essencialmente lounge eletronic music e contará com atrações de destaque nacional. Atualmente, de segunda a quarta, a casa conta com música ao vivo passeando por estilos como o jazz, e o R&B de quinta a domingo. O cantor Rogério Midlej (foto) já foi uma das atrações do espaço.



Protocolo de saúde

O espaço é grande, arejado e para frequentar é preciso seguir regras como reservar antes, a entrada é acompanhada de recepcionista até a mesa para evitar circulação indevida e, apesar dos shows, não é permitido ficar em pé e dançar no local.