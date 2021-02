Com quase 3% da população vacinada, DF mantém maior taxa de imunizados do país

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Com mais 9.339 doses de imunizantes contra a covid-19 aplicados nesta quarta-feira (3/2), o Distrito Federal mantém a maior porcentagem populacional vacinada contra a doença do Brasil (2,81%). Os cálculos são do vacinômetro do Portal Coronavírus Brasil.



Na segunda-feira (1º/2), o percentual do DF também era o maior do país, e estava em 1,95%. No total, a capital federal acumula 85.763 pessoas imunizadas, em 12 dias de vacinação.



Roraima permanece atrás do Distrito Federal, com 2,13% da população vacinada — total correspondente a 13.419 pessoas. O terceiro lugar da lista está com o Amazonas, que tem 1,9% habitantes imunizados (79.844 amazonenses). Na segunda-feira (1º/2), Mato Grosso do Sul ocupava essa colocação, mas, agora, o estado da região Centro-Oeste tem proporção de 1,87% dos cidadãos que receberam uma primeira dose contra a covid-19.



A proporção entre o número de vacinados e a quantidade de habitantes traz o DF à frente de estados em que o número bruto de pessoas imunizadas é maior do que o da capital federal, como São Paulo (1,26%), Bahia (1,55%) e Rio de Janeiro (1,31%).



São Paulo tem 581.173 pessoas imunizadas contra a doença, a Bahia tem 231.435 cidadãos vacinados, e o Rio de Janeiro, 228.285. Eles representam os três estados com mais pessoas vacinadas contra a covid-19.



Em números de cidadãos, o DF é o 10º do ranking, atrás de unidades federativas como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Ceará e Goiás. O Acre é o estado com a menor quantidade de pessoas vacinadas (5.799) e com a menor proporção entre o número de imunizados e o total de moradores (0,65%).



Cenário nacional



No Brasil, há 2.776.684 pessoas vacinadas, de acordo com o vacinômetro do portal Coronavírus Brasil.

Segundo levantamento desta quarta-feira (3/2) do projeto Our World in Data, da Universidade de Oxford, o Brasil está na oitava posição na lista de países que mais vacinaram contra a covid-19 no mundo.

Proporcionalmente ao número de habitantes, porém, o país ocupa a 46ª posição no ranking de Oxford, com 1,1% da população imunizada. Nesta segunda, Brasil estava em 34° lugar.