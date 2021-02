CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O clima continua instável no Distrito Federal e, para esta quinta-feira (4/2), a previsão é de mais calor no decorrer do dia e chuva entre a tarde e a noite. O sol aparecerá entre nuvens durante a manhã, mas a variação de nebulosidade deixará o astro mais escondido em alguns períodos.

Houve registro de precipitações nesta manhã em algumas regiões, mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são resquícios das chuvas ocorridas na noite de ontem (3/2).

A temperatura mínima, de 17ºC, foi registradas em Brazlândia. A máxima será de 28ºC, na área central de Brasília, e 30ºC no Distrito Federal. A umidade relativa do ar varia entre 100% e 50%.

A meteorologista Nayane Araújo explica que o mormaço formado na atmosfera nos últimos dias é uma combinação perfeita para deixar o clima instável no DF. Por isso, o calor domina no período da manhã e, à tarde, as chuvas ocorrem de forma intensa.

"A tendência é continuar assim. Porém com mais chuva nos próximos dias. Tem um corredor de umidade se formando a área central do país, trazendo chances de precipitações em forma de pancada. Então, é preciso tomar cuidados para evitar desastres, porque podem ocorrer chuvas intensas nos próximos dias", disse a especialista.