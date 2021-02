Covid-19: após inspeção, pontos de vacinação tiveram fluxo alterado

CB Correio Braziliense

Maria de Lurdes se vacinou no Parque da Cidade e conta que houve atrasos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que fiscaliza as medidas de combate à covid-19 retornou, na última quarta-feira (3/2), a dois pontos de vacinação para pessoas com mais de 80 anos. As inspeções foram realizadas no Estacionamento 13 do Parque da Cidade e no Pontão do Lago Sul, onde foram relatados problemas na vistoria realizada na terça-feira (2/2), como o grande tempo de espera e o preenchimento demorado do formulário para atendimento.

Para dar mais agilidade, o MPDFT sugeriu que o preenchimento da ficha fosse feito pelos ocupantes do carro e que fossem demandados mais profissionais de saúde para os postos de vacinação. Foi constatado, nesta quarta-feira (3/2), que o fluxo nos locais foi alterado, o que permite que mais pessoas sejam vacinadas diariamente. Segundo o coordenador da força-tarefa, José Eduardo Sabo, os procedimentos têm sido aprimorados e a vacinação tem ocorrido de forma mais ajustada. Além disso, o sistema de drive-thru também foi regularizado. Apenas no posto de vacinação do Pontão do Lago Sul, cerca de 560 pessoas foram vacinadas em um dia.

Atuação da força-tarefa

Desde o início do processo, os representantes da força-tarefa realizam inspeções nos postos de vacinação, nas UBS e drive-thru. O MPDFT se antecipou ao problema verificado no início da vacinação dos idosos com mais de 80 anos. No domingo (31/1), um dia antes do início da vacinação deste grupo, o MPDFT expediu ofício em que requisitou providências para evitar aglomerações, dada a vulnerabilidade da população idosa. Também foram sugeridas soluções, como a imunização em sistema drive-thru e o agendamento pela internet.

*Com informações do MPDFT