Noroeste vai ser o primeiro bairro do DF com lixeiras subterrâneas

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação)

O Noroeste será o primeiro bairro do Distrito Federal a ter lixeiras subterrâneas. A iniciativa é um dos próximos investimentos da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) no setor. Ao total, serão instalados 40 coletores na região, destinados a receber resíduos orgânicos e secos. A previsão da Terracap é que as obras se iniciem nos próximos dias.

O presidente da Associação dos Moradores do Noroeste, Antonio Custódio Neto, conta que a ação é uma iniciativa da entidade que estava em negociação há pelo menos 5 anos. “Em 2015, levamos a ideia das lixeiras subterrâneas para a Terracap, como forma de compensação pelo sistema de coleta de lixo a vácuo que não foi instalado, pelo projeto inicial do bairro”, relata.

Antonio conta que o projeto também precisa da colaboração do Serviço de Limpeza Urbano (SLU). “O sistema necessita de caminhões que tenham um braço mecânico para pegar o contêiner no fundo”, diz.



Apesar da burocracia, o representante dos moradores diz que o sentimento geral é de alegria. “Estamos todos felizes. Realmente, é uma entrega que vai levar o Noroeste para um outro nível nesse aspecto, mas como estamos esperando há tanto tempo, a alegria ficou um pouco sufocada pela espera”, afirma.

O empresário Felipe Martins Severo de Almeida, 35 anos, morador do Noroeste, foi um dos que comemorou a novidade. “Morei em Portugal um tempo e eles adotam esse mesmo sistema nas cidades. Realmente, a capacidade é muito maior, evita que o lixo seja espalhado com facilidade e a coleta demora um pouco mais para ser feita porque comporta mais lixo e não tem necessidade de passar toda hora para recolher e correr o risco de mau cheiro e ficar transbordando”, diz.



Como funciona

O recipiente funciona como uma grande lixeira instalada abaixo do nível do chão. Para tanto, será realizada a escavação de cavas para a implantação dos coletores. Cada contêiner terá a capacidade de armazenamento de 3 mil litros de resíduos.

As lixeiras subterrâneas possuem benefícios para a população e ao meio ambiente. A não exposição do lixo evita a proliferação de pragas e bactérias, poluição visual e redução de mau cheiro. Além disso, ajuda a diminuir a frequência de coleta, pois os contêineres possuem volume maior do que os depósitos de lixo utilizados atualmente.