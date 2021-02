CB Correio Braziliense

CURSOS

Artesanato

A Escola de Moda Fashion Campus qualificará 30 artesãs do Distrito Federal. Cada profissional aprenderá a trabalhar com comércio eletrônico e divulgar ou vender a própria produção. A ação faz parte do seminário Mulheres Antenadas na Era “Figital”, promovido pela BPW Brasília, e vai até hoje. As oficinas terão atividades on-line e presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança. Informações: www.mulheresantenadasdf.com.br.

Compreensão leitora

Visando acelerar a criatividade, compreensão e a criticidade dos leitores, a pedagoga e escritora Dinorá Couto Cançado promove oficinas personalizadas virtuais para crianças e adultos. A aprendizagem ocorre de forma individualizada, lúdica e, depois, compartilhada. O curso inclui certificado de 40 horas. Para se inscrever, é necessário comprar os seis livros do kit da autora. Informações: 61 9 9970-1366.

Cursos on-line

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.

Curso para YouTube

A escola de tecnologia codeBuddy disponibiliza o curso rápido YouTube, Câmera e Ação, para ajudar crianças e jovens a conhecer melhor a plataforma, bem como os recursos que ela oferece. As aulas ensinam sobre captação de imagem e som, iluminação, truques de edição de vídeo, entre outras técnicas. Além da produção de conteúdo, os alunos aprendem sobre navegação virtual consciente e dicas de segurança na internet. Inscrições: www.codebuddy.com.br/cursos/cursos-rapidos.

Curso on-line de inglês

A Casa Thomas Jefferson oferece aos estudantes uma nova opção de aprendizado. Por meio de aulas digitais, crianças e adolescentes de 3 a 14 anos podem ter contato com a língua inglesa no programa Bilingual Adventure. Crianças de 3 a 6 anos assistirão a aulas de 1h30, e alunos de 7 a 14 anos terão encontros de duas horas. Tutores e interessados podem participar das reuniões informativas do programa, sempre às 19h, por meio da plataforma Zoom, em 8, 11 e 23 de fevereiro ou 1º de março. Informações: thomas.org.br.

Idiomas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece cursos on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 60 a hora-aula. WhatsApp: 61 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Saúde e internet

O curso gratuito Saúde Física e Mental na Internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede a esses dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Sommelier de vinhos

A profissão de sommelier de vinhos — responsável por executar serviços especializados de vinhos em empresas, eventos gastronômicos, no ramo da hotelaria, em restaurantes, supermercados e enotecas — tem ganhado espaço no Brasil. Com foco nisso, a Del Vino Wine Academy oferece curso intensivo para quem deseja se profissionalizar na área. As aulas ocorrem entre 5 e 7 de março, na Logo Aceleradora, no Núcleo Bandeirante (SIBS, Quadra 2). As atividades contarão com nove módulos diferentes para capacitar os alunos. Inscrições: tinyurl.com/3y5f3byv.



OUTROS

Cultura

O projeto Quilombo da Liberdade Live promoverá 10 eventos artísticos on-line até 6 de abril. As apresentações terão o grupo de capoeira Grito de Liberdade como anfitrião, para estabelecer diálogos com coletivos tradicionais de cultura popular e urbana do Distrito Federal, incluindo circo, folclore, dança, rap, reggae, hip-hop e outros segmentos que fazem intercâmbio com a história da cultura negra e da capoeira. Acompanhe pelo link: tinyurl.com/MestreCobra1.

Economia

A FGV Energia e o Ministério de Minas e Energia, em conjunto com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Rede Gasbras, apresentarão, na segunda-feira, às 18h, o Caderno de Recursos Não-Convencionais. A publicação é uma pesquisa extensa e profunda sobre a exploração de recursos on-shore não convencionais no país. O objetivo é desmistificar a temática, contribuir com a discussão em prol de políticas públicas e buscar a materialização de investimentos. O evento será transmitido pelo canal da FGV no YouTube. Inscrições: portal.fgv.br/eventos.

Empreendedorismo feminino

A BPW Brasília promove o seminário Mulheres Antenadas na Era “Figital”. O evento gratuito será transmitido pelo YouTube até 26 de fevereiro. Haverá mais de 40 atividades, palestras e rodas de conversas focadas no empreendedorismo feminino, incluindo capacitação e aperfeiçoamento, para contribuir com o desenvolvimento de profissionais e de novos negócios. Informações: www.mulheresantenadasdf.com.br.

Exposição

A 1ª Mostra de Arte 2021, na galeria do Sesc do Setor Comercial Sul (Qd. 2, Ed. Presidente Dutra), vai até 28 de fevereiro. A exibição inclui 19 gravuras de autoria de um dos mais conhecidos artistas contemporâneos da capital federal, Ralfe Braga. As obras, produzidas em diversos tamanhos e formatos, compreendem um período bem recente e de muita produtividade na vida do autor. Com entrada gratuita, a exposição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Todas as obras estarão à venda, pelo link da loja on-line: bit.ly/2Lkqa2i. Informações: 61 9 8409-4642.

Expositores gratuitos

Para incentivar a arte brasiliense, unir empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural, o espaço Nobre SoS Coworking oferece quatro expositores de 120cm x 7cm destinados à exibição gratuita de ilustrações, quadros e gravuras. Para apresentar trabalhos, é necessário passar informações sobre as obras pelo WhatsApp 61 9 9372-3876. Local: SCRN 702/703, Bloco G, lojas 46 e 47, Asa Norte. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 9h às 13h.

Improviso cênico

No sábado, ocorre o Workshop de Improviso Cênico, no Tokata Instituto de Arte. O espaço fica na 516 Sul, entrada pela W2, e a aula será das 9h às 12h. Valor: R$ 49,90. Inscrições: 61 9 8116-7584.

Teatro lambe-lambe

O grupo Caixeiras Cia. de Bonecas promove, até a próxima sexta-feira, o 2º Encontro de Teatro Lambe-Lambe de Brasília — Ocupação 508 Sul. Em versão on-line, a programação contará com 27 espetáculos de artistas do DF, de outras unidades da Federação e de países como Argentina, Chile e Uruguai. As apresentações podem ser conferidas pelo YouTube, no canal das Caixeiras Cia. de Bonecas: youtube.com/c/AsCaixeirasCiadeBonecas.



Destaques

Capoterapia

» O Instituto Brasileiro de Capoterapia está com vagas gratuitas para o programa Capoterapia em Casa. A atividade trata-se de uma terapia psicomotora direcionada a um público diversificado — com atenção maior a pessoas com mais de 55 anos — e usa de elementos rítmicos percussivos da capoeira. O trabalho das sessões ocorre de maneira adaptada, pela internet. Inscrições: 3475-2511. Informações: capoterapia.com.br/portal.



Iluminação Cênica

» Iluminação cênica, com aplicação em software 3D, será tema do curso on-line Luz em Movimento, ministrado gratuitamente por Moisez Vasconcellos, lighting designer especialista em criar projetos para cenas. As aulas terão tradução em Libras, e os conteúdos são liberados de domingo a domingo, às 10h e às 10h20. Nas sextas-feiras, haverá fórum de discussão ao vivo e on-line com os participantes. As inscrições vão até 18 de fevereiro, pelo site: www.luzemmovimento.com/ cursos-on-line.

Desligamentos programados de energia

ÁGUAS CLARAS

ADE: Conjunto 20 (total), das 8h40 às 16h.

CRUZEIRO

SHCES 807: blocos A e B; SHCES 809: blocos A e B; SHCES 911: Bloco A; SHCES 913: blocos A, B, C e H, das 9h às 12h30.

GUARÁ

QI 4: conjuntos F, I a M e Q; blocos B, E, G e H; lotes 11/37, Bloco B, das 14h às 17h30.

PLANALTINA

Núcleo Rural Tabatinga: chácaras 76 a 85, das 8h40 às 16h.

PLANO PILOTO

Acampamento Telebrasília: Rua 1, lotes pares 2 a 26, 48 a 64, lotes ímpares 3 a 47, 53 a 63; ruas 2 a 6 (total); Rua 7, lotes ímpares 1 a 9; Rua 8, lotes pares 4 a 30; Ruas 9, 10, 11 e 13 (total); Rua 14, lotes pares 2 a 20; ruas 16 e 17 (total); Rua 18, lotes pares 4 a 16, 40 a 46, lotes ímpares 15, 17 a 39; ruas 19 a 26 (total); Rua 27, lotes, 1, 2 e 6; Rua 28, lotes 1 e 2; Rua 29, Lote 4; Rua 30, lotes ímpares 1 a 55; Rua 30, lotes ímpares 1 a 7, das 9h às 16h30.

SAMAMBAIA

Fazendas Laje e Jiboia: chácaras Jaú, Beira da Mata, Açafrão, Rancho Dourado, Santa Ana, Recanto, Capoeira Grande, das 8h40 às 16h.



Isto é Brasília

União, força e equilíbrio

A obra Os Guerreiros — mais conhecida como Os Candangos — é criação de Bruno Giorgi. Entre 1950 e 1960, o artista desenvolveu três esculturas para Brasília, a pedido de Oscar Niemeyer. A da foto é feita em bronze e fica na Praça dos Três Poderes. Além da homenagem aos verdadeiros responsáveis por erguer a capital federal, a peça traz referências subjetivas a temas como união, força e equilíbrio.

Grita geral

ASA NORTE

CRÉDITOS DO NOTA LEGAL

Moradora da Asa Norte, Elza Campos, 71 anos, reclama que o sistema do Nota Legal deu apenas créditos referentes ao segundo semestre do ano passado. Além disso, a leitora conta que teve problemas para acessar o sistema. “Só estão concedendo o crédito de julho a outubro de 2020. E não consegui entrar no sistema, para reclamar que o primeiro semestre não tinha sido considerado. Queria que eles me explicassem direito como funciona, porque não consigo resolver meu problema pelo sistema novo”, completa a aposentada.

» A Secretaria de Economia do Distrito Federal explicou que a apuração do Nota Legal termina em dezembro de cada ano, com o saldo referente ao consumido pelos contribuintes até outubro. “As indicações para abatimento no IPTU e no IPVA deste ano foram de 4 a 31 de janeiro. Os créditos têm validade de dois anos, contados da data do lançamento do cálculo efetuado pela Secretaria de Economia”, informou a pasta. No site do Nota Legal (www.notalegal.df.gov.br), na opção Conta-Corrente e Extrato, a consumidora pode consultar as indicações anteriores e os créditos disponíveis, selecionando o período desejado.

LAGO NORTE

SOLICITAÇÃO DE CRLV E CRV

O aposentado Edmur Simões, 62 anos, entrou em contato com o Correio para relatar que teve problemas para conseguir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Certificado de Registro de Veículo (CRV). “Tenho uma procuração de um veículo e não consigo transferir, porque o carro está no nome do antigo proprietário, que não se encontra no país. Estou com receio de sair com o automóvel, pois estou sem o licenciamento de 2020. Não consigo fazer a transferência, e o Detran (Departamento de Trânsito) não dá qualquer solução para isso”, conta o morador do Lago Norte.

» A Diretoria de Tecnologia do Detran-DF informou que o proprietário, mesmo fora do país, pode gerar o CRLV e a Autorização de Transferência Eletrônica (ATPV) pelo Portal de Serviços da autarquia (portal.detran.df.gov.br) ou pelo aplicativo Detran Digital. “O PDF deve ser enviado para que o cidadão em posse de procuração faça a transferência de propriedade. O restante do processo continua o mesmo. Apenas a impressão dos documentos deixou de existir, desde 4 de janeiro, por determinação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)”, comunicou o Detran-DF.