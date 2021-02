VÍDEO: PMDF prende casal com mais de 50kg de maconha em casa no Sol Nascente

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu mais de 50kg de maconha dentro de uma casa, no Condomínio Novo Horizonte, no Setor Habitacional Sol Nascente, na noite desta quinta-feira (4/2). Um casal, de 20 e 28 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

A equipe recebeu a informação de que uma pessoa estaria traficando e andando armado na região. Em patrulhamento, os policiais abordaram um jovem com as mesmas características informadas pelo denunciante. Com o rapaz, no entanto, nada de ilícito foi encontrado. "Quando perguntamos o endereço dele, o suspeito mentiu e disse, por três vezes, que morava na casa da sogra. Então, solicitamos uma outra equipe para fazer o acompanhamento", detalhou o subtenente Eduardo Lima, comandante da equipe Alfa do Gtop 28.

Tráfico era contabilizado como se fosse produtos de beleza (foto: PMDF/Divulgação)

Antes mesmo de entrarem no imóvel, os militares sentiram forte odor de maconha. No interior da residência encontraram aproximadamente 58kg de maconha, uma pistola 380, dinheiro, além de um caderno utilizado para a contabilidade do tráfico. "Nas anotações, ele fingia que as vendas eram produtos de beleza. Por exemplo, três pares de sandália custava R$ 2,6 mil", afirmou Eduardo. Os jovens foram detidos em flagrante e encaminhados à 15ª DP.