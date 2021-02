Polícia Civil prende dupla acusada de ameaçar mulher de morte durante roubo

SP Sarah Peres

(crédito: PCGO/Divulgação)

Uma dupla especializada em roubos de motocicletas foi presa em flagrante na quarta-feira (3/2). Um homem, de 40 anos, e uma mulher, de 23, foram detidos depois de assaltarem uma vítima no bairro Parque Santa Fé, em Luziânia. A imagem dos suspeitos foi divulgada para que outras vítimas procurem a Delegacia de Luziânia.

De acordo com o delegado Carlos Alfama, chefe do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri), no assalto cometido pelos acusados na manhã de quarta-feira, a vítima relatou ter sido agredida e ameaçada. “Durante o assalto, os suspeitos foram violentos. O assaltante gritava para a comparsa: ‘Vamos matar ela. Vamos dar um fim nela’”, relata.

Depois da denúncia da vítima e com as informações dos acusados, policiais realizaram um intenso trabalho para localização deles. “Foram seis horas de diligências até que conseguíssemos identificá-los. No momento da prisão, o homem tentou se esconder. Ele invadiu a casa vizinha e ameaçou os filhos dela, para que a mulher não informasse sobre o paradeiro dele”, explica.

A polícia divulgou a imagem dos suspeitos para que outras vítimas procurem a Delegacia de Luziânia para denunciar os crimes (foto: PCGO/Divulgação)

“Conseguimos resolver a situação de ameaça e prender o acusado em flagrante, assim como a comparsa dele. A motocicleta roubada pela manhã foi recuperada e devolvida à vítima”, acrescenta o investigador.

Quanto à divulgação das fotos dos suspeitos, o delegado Carlos Alfama destaca que, como eles são “contumazes na prática de crimes patrimoniais, autorizados, por despacho fundamentado no interesse da investigação, a divulgação da imagem dos presos, com o intuito de que vítimas de outros crimes os reconheçam e comuniquem o fato à Polícia Civil, para a devida instauração do inquérito.”