Vídeos mostram momento em que bandidos rendem empresário no Lago Sul

SP Sarah Peres

As vítimas foram feitas reféns pelos criminosos durante assalto - (crédito: Material cedido ao Correio)

Vídeos do circuito interno de segurança aos quais o Correio teve acesso mostram mostram o momento em que um empresário chinês e um amigo foram rendidos por três criminosos, na manhã desta sexta-feira (5/2), em uma casa do Lago Sul. Os homens foram feitos reféns pelos bandidos, que os abordaram vestindo roupas da Polícia Federal. O caso é investigado pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), da Polícia Civil.

A primeira filmagem, às 10h37, mostra o carro utilizado pelos assaltantes, um Gol prata, estacionado em frente a uma residência próxima à do empresário. Conforme apurado pela reportagem, os suspeitos aguardaram por quase uma hora até que a vítima saísse. É possível ver o estrangeiro dando ré no veículo para deixar a casa, mas ele é fechado pelo automóvel dos ladrões.

Inicialmente, dois dos assaltantes descem do Gol prata. O que está no banco traseiro está com um papel em mãos, e se dirige à janela do passageiro do veículo, onde está o amigo do empresário. O outro vai até o homem. A câmera se move e mostra os fundos da residência.

Quando a câmera volta, o empresário, que veste blusa vermelha, está de pé, conversando com um homem. O último assaltante, que dirigia o veículo, se direciona à vítima também. Os dois homens passam a empurrar o chines, que é obrigado a abrir o portão da residência. Então, todos caminham para o interior da casa.

Às 10h40, o segundo vídeo mostra o empresário e o amigo sendo acompanhados pelos criminosos. Um terceiro homem, de branco, funcionário do empresário, foi rendido. Ele e outro empregado foram amarrados durante o assalto. Veja os vídeos completos abaixo.

A ação dos ladrões durou cerca de 20 minutos. O trio fugiu no Gol prata com seis relógios, cujos valores são avaliados em R$ 250 cada. Eles também levaram duas pistolas do empresário, pepitas de ouro e um cofre com R$ 20 mil dólares e R$ 10 mil euros.

Um terceiro vídeo, já divulgado em primeira-mão pelo Correio, mostra os três bandidos deixando a residência com os bens roubados. Eles saíram do Lago Sul tomando o rumo do aeroporto. Até a mais recente atualização desta matéria, o carro tinha sido flagrado pela última vez na QL 2 da região administrativa.