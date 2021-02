Serviços hospitalares do GDF Saúde iniciaram nesta semana

CB Correio Braziliense

Maria Batista pretende utilizar o plano GDF Saúde para dar continuidade ao tratamento no joelho - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os serviços eletivos ofertados pelo plano de saúde do Governo do Distrito Federal (GDF) iniciaram nesta semana. Em cinco dias, mais de 100 pessoas cadastradas no programa GDF Saúde conseguiram fazer o atendimento para consultas e exames em hospitais e clínicas da rede credenciada.

O convênio para servidores público do executivo local foi lançado em novembro do ano passado e contempla trabalhadores ativos, aposentados, pensionistas, ocupantes de cargos comissionados e contratados temporariamente. Até a primeira semana de fevereiro, o plano contava com mais de 20 mil pessoas cadastradas e 2,5 unidades hospitalares credenciadas.

Aposentada da área da saúde, Maria Batista, 82 anos, está animada para dar prosseguimento ao tratamento no joelho pelo GDF Saúde. "Estou em tratamento tem dois meses, na rede particular, para cuidar do meu problema no joelho. Com o plano de saúde do governo vai facilitar muito", ressalta.

O plano de saúde cobre as modalidade de atendimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Para se cadastrar no GDF Saúde, é necessário acessar o site do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF). Na página também é possível baixar o regulamento do convênio médico para obter todas as informações necessárias, como, por exemplo, o Termo de Adesão e os documentos que precisam ser enviados. Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato com o telefone (61) 3521-5331 ou solicitar esclarecimentos pelo e-mail adesao@inas.df.gov.br.

Sem carência

Não será exigida qualquer forma de carência, se a inscrição do beneficiário ocorrer dentro de 30 dias da data de início do convênio celebrado por integrantes da Polícia Militar do DF (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), bem como os servidores ativos e inativos da Câmara Legislativa do DF (CLDF), do Tribunal de Contas do DF (TCDF) e os das carreiras da Polícia Civil do DF (PCDF), desde que essas instituições ou as entidades representativas de seus servidores firmem convênio ou contrato com o Inas-DF.

Carências reduzidas

A carência para realização de partos foi reduzida, recentemente, de 300 para 60 dias. Também entram no pacote de reduções de carências os exames complementares, de 90 para 60 dias, e demais casos – como o de cirurgias programadas –, de 180 para 60 dias. Esses prazos valem para aqueles que se inscreverem até 1º de junho deste ano.

Dependentes

No plano de saúde serão aceitos cônjuges, filhos menores de 21 anos, inválidos e estudantes universitários até 24 anos. Enteados e menores sob a guarda judicial também terão direito ao benefício. No espaço próprio do Termo de Adesão, o servidor anotará os dados dos dependentes apresentando a documentação necessária.

Caso haja anulação do casamento, por separação judicial ou divórcio, o cônjuge não terá mais direito ao plano. A mesma regra vale para filhos, pelo casamento ou emancipação ou por atingirem os limites de idade; para estudantes que não comprovarem matrícula e pela manifestação de vontade do beneficiário titular ou falecimento.

Não será obrigatório o cumprimento de novos períodos de carência para o beneficiário dependente que se tornar pensionista e que manifestar intenção em permanecer no plano. O recém-nascido, filho natural ou adotivo do titular poderá ser inscrito na condição de dependente, estando isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a sua inscrição ocorra no máximo em 30 dias após o seu nascimento ou adoção.

*Com informações da Agência Brasília