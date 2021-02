Covid-19: presos com mais de 80 anos serão vacinados na próxima semana no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press - 1/11/06 )

A Secretaria de Saúde incluiu, nesta sexta-feira (5/2), idosos com 80 anos ou mais do sistema carcerário do Distrito Federal na campanha de imunização contra a covid-19. A pasta decidiu vacinar o grupo após pedido de providência feito pela juíza titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Leila Cury,conforme revelou o Correio nesta quinta (4/2).



A magistrada enviou um documento ao secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, pedindo a vacinação contra a covid-19 para todos as pessoas privadas de liberdade que cumprem pena no Complexo Penitenciário da Papuda, na Penitenciária Feminina do DF (PFDF) e no Centro de Progressão Provisória (CPP).

"Diante do início da campanha de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal, solicito à Vossa Excelência, informar a possibilidade de vacinação imediata de todas as pessoas privadas de liberdade da capital, que perfazem o total de 15.487 ou, ao menos, das pessoas idosas, que perfazem o total de 168, sendo que, destes, aproximadamente sete possuem 80 anos ou mais", detalhou a juíza no pedido.

Leila Cury solicitou ao secretário um cronograma pretendido para a imunização do referido grupo e dos demais custodiados do DF, caso não seja possível a vacinação imediata.

Impasses

O Distrito Federal já recebeu mais de 160 mil doses das vacinas e imunizou 97.793 pessoas até esta sexta-feira. Desde março, quatro detentos da Papuda morreram por complicações da doença e mais de 1,9 mil presos se infectaram.

Até hoje, os custodiados idosos acima dos 80 anos estavam fora do plano de vacinação, apesar da faixa etária fazer parte do grupo etário imunizado no momento. Na quinta-feira, a reportagem questionou a pasta sobre a situação. Contudo, o órgão informou que o plano de imunização seria estendido aos detentos a depender da chegada de novas doses, previstas para os próximos dias, segundo o Ministério da Saúde. Porém, nos presídios da capital, há apenas sete presos com mais de 80 anos.

Após o pedido da juíza Leila Cury, a SES-DF esclareceu que registrou sete idosos acima de 80 anos no sistema carcerário e garantiu a vacinação desses presos na semana que vem.