Taguatinga: homem morre por afogamento em piscina de casa

Bombeiros fizeram protocolo para o restabelecimento dos sinais vitais RCP (ressuscitação cardiopulmonar) por aproximadamente 45 minutos - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Morreu, na noite desta sexta-feira, o senhor Diogersimar Damásio, 57 anos, após se afogar na piscina de casa, na rua 02 da Colônia Agrícola Samambaia, Taguatinga.



De acordo com Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), familiares informaram que Diogersimar estava na piscina de sua residência em momento de lazer. Quando perceberam que o senhor tinha se afogado, retiraram-no da água e acionaram os Bombeiros.



Chegando ao local, a equipe de socorro constatou que a vítima se encontrava em parada cardiorrespiratória (PCR) e deu início ao protocolo para o restabelecimento dos sinais vitais RCP (ressuscitação cardiopulmonar) por aproximadamente 45 minutos.



Mesmo com a execução dos procedimentos, Diogersimar não resistiu e a morte foi confirmada pelo médico do suporte avançado do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deu apoio ao CBMDF na ocorrência.



Os bombeiros informaram que a perícia foi acionada ao local.