Homem é preso ao ser flagrado usando drogas na frente do filho de 5 anos, no Gama

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem de 23 anos foi preso ao ser flagrando consumindo drogas na frente do próprio filho, de 5 anos, na Quadra 7 do Setor Leste do Gama. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu uma denúncia anônima na noite desta sexta-feira (5/2) e, durante o patrulhamento, encontrou o rapaz em um beco da região com a criança.

Durante a abordagem, o suspeito ficou agressivo e utilizou o próprio filho como escudo, o colocando na frente para impedir a ação policial. Segundo a PMDF, logo que o suspeito soltou o menor, os vizinhos recolheram o menino. Mesmo assim, o homem pegou um cabo de vassoura para agredir a equipe, mas foi contido.

Após se acalmar, o jovem mostrou o esconderijo das drogas aos policiais. Na geladeira da casa, os militares apreenderam 200g de cocaína, 100g de maconha e 500g de crack, dois celulares e um notebook. O rapaz foi preso e encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), unidade que investiga o caso.