Morre aos 78 anos Dom Afonso Fioreze, bispo emérito de Luziânia (GO)

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução / rede social/ Santuário Santa Luzia)

Morreu na manhã deste sábado (6/2) o bispo emérito da Diocese de Luziânia (GO), Dom Afonso Fioreze, 78 anos, em decorrência de agravamento rápido de um câncer. Segundo a Diocese de Luziânia, o bispo morreu em São Paulo.

“Os irmãos bispos, os membros da Comunidade Passionista, o Clero de Luziânia, os familiares e um grande número de amigos conquistados pelo carinho, humildade e sabedoria de Dom Afonso, somos todos chamados a louvar o Deus da Vida pelo tempo oferecido na convivência com um testemunho convicto de comunhão com a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo oferecido pelo saudoso irmão e bispo”, disse a igreja em comunicado.

Dom Afonso Fioreze nasceu em 1º de junho de 1942, em Rio Branco do Sul, no Paraná. Ele ingressou ainda jovem na Congregação da Paixão de Jesus Cristo, fazendo a profissão religiosa aos 57 anos. Segundo a diocese, em 1970, recebeu a ordenação sacerdotal em Rio Branco do Sul, depois de cursar filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e teologia no Instituto de Teologia de Curitiba.