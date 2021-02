Detran-DF fará alterações no percurso do Viva W3 neste domingo

CB Correio Braziliense

(crédito: LUCIO BERNARDO JR)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará, neste domingo (7/2), alterações dentro do perímetro do projeto Viva W3, na sinalização dos cruzamentos do trecho sul da via.

De acordo com o Detran, os ajustes têm como objetivo fazer uma nova avaliação do trânsito na região, a fim de promover maior fluidez para moradores e motoristas. “Se aprovada, a mudança será adotada pelo projeto”, informou o departamento.

A Viva W3 acontece aos domingos e feriados. No projeto, a via fica restrita à prática de esporte e lazer. Assim, a circulação de veículos é interrompida das 6h às 18h. Segundo o Detran, o projeto previa constantes avaliações e possíveis ajustes e readequações ao longo do trajeto, a fim de atender um pedido da comunidade local.

Testes

Segundo o Departamento de Trânsito, o cruzamento da 712/713 Sul será liberado para o trânsito de veículos, assim como o trecho da via W3 Sul a partir das quadras 512 e 713. Além disso, ficará aberto mais um acesso de ligação direta entre o Parque da Cidade e as quadras residenciais 100/300.

O órgão reforça as orientações de atenção no trânsito. “Pedestres e ciclistas devem estar cientes de que a área reservada para o lazer será sinalizada até a altura da SHIGS 712 Sul e da EQS 511/512”, informou o Detran.

Também serão feitos ajustes nos tempos semafóricos, na sinalização vertical e serão mantidas equipes de fiscalização em pontos fixos ao longo da via para auxiliar os usuários.

O cruzamento das quadras 506/507 e 706/707 Sul permanecerá liberado para os veículos, assim como o da EQS 514/515 Sul.

Ônibus

As alterações previstas não afetarão o itinerário das linhas de ônibus aos domingos e feriados. Segundo o órgão, permanece no sentido Sul-Norte transitando pela W4 Sul e o sentido Norte-Sul, pela W5 Sul.

Com informações do Detran-DF