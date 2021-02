Cirurgias eletivas de todas as especialidades são retomadas no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Esaki)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou, neste sábado (6/2), que as cirurgias eletivas voltaram a ser realizadas em sua totalidade, no início deste mês. As operações estavam suspensas desde 29 de junho de 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a Saúde, as marcações das cirurgias estavam liberadas desde o início da semana passada, e podem ser feitas em 22 especialidades. A decisão de suspender os procedimentos foi tomada diante do risco de expor pacientes ao contágio da covid-19.

Na época, foram mantidas apenas as cirurgias cardiovasculares, oncológicas, transplantes e judicializadas — que são aquelas em que o paciente recorre à Justiça para garantir a prioridade do atendimento.

Conforme os dados da sala de situação da Secretaria de Saúde, o GDF realizou entre janeiro e novembro de 2020, 58.625 autorizações para internações cirúrgicas hospitalares. Em 2019, foram 68.247 cirurgias, de janeiro a dezembro, sendo o maior registro dos últimos seis anos.

"Ainda que em um ano de pandemia, os números de 2020 superam os de outros anos em que a covid-19 não comprometia os recursos para novos investimentos do governo na área de saúde", afirmou o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, da Secretaria de Saúde, Petrus Sanchez.

Mutirão

A direção do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) decidiu fazer um mutirão para otimizar os horários noturnos e nos fins de semana, quando geralmente as salas cirúrgicas não são demandadas, para marcar novos procedimentos.

"Com isso, conseguimos reduzir a fila de espera de pacientes da ortopedia, sem comprometer os atendimentos de rotina", conta a superintendente da Região de Saúde Oeste, Lucilene Florêncio.

O autônomo José Elano Coelho, de 52 anos, fraturou o tornozelo durante uma partida de futebol, em 25 de outubro. Logo depois, ele foi encaminhado ao HRC, onde ficou alguns dias internado até chegar ao centro cirúrgico, em 1º de novembro.

"Esses mutirões são bem úteis para a população e eu fui um desses beneficiados, sendo muito bem atendido", disse José Elano.

Com informações da Agência Brasília