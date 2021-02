Covid-19: média móvel de casos cai 28% no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal registrou 573 infecções e oito óbitos causados pelo novo coronavírus, segundo boletim mais recente da Secretaria de Saúde (SES-DF). O total de ocorrência da doença, na capital, chega a 280.599 e de mortos, a 4.608. Os pacientes curados somam 270.957. A média móvel de casos é de 575, o que representa queda de 28%, em relação aos últimos 14 dias. Amanhã, começa a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente e a outros integrantes do primeiro grupo prioritário.



A SES garante vacinar os sete idosos acima de 80 anos que cumprem pena no sistema carcerário do DF esta semana. A pasta decidiu imunizar o grupo após pedido de providência elaborado pela juíza titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Leila Cury, na quinta-feira. Na solicitação, enviada ao secretário de Saúde, Osney Okumoto, a magistrada pediu a vacinação imediata de todas as pessoas privadas de liberdade, ou seja, 15.487 detentos. Mas frisou que, caso não fosse possível a imunização de todos os presos, ao menos, os idosos acima de 80 anos recebessem a dose.



Até sexta-feira, 97.793 pessoas haviam sido vacinadas no DF. Dados contabilizados na quinta-feira mostram que, entre a população que recebeu a primeira dose, 109 integram o grupo de deficientes institucionalizados, 53.973 são trabalhadores da saúde, 95 são indígenas, 37.704 são idosos a partir de 80 anos e 1,7 mil são indivíduos atendidos pelo Núcleo de Atenção Domiciliar (NRAD) e idosos acima de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência para (ILP).



A Secretaria de Saúde espera receber, neste fim de semana, 60 mil doses da vacina chinesa CoronaVac. No entanto, fontes da pasta informaram que somente 30 mil devem ser entregues pelo Ministério da Saúde. O grupo de idosos de 75 a 79 anos, composto por cerca de 35 mil pessoas, não tem data para começar a receber os imunizantes.