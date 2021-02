Polícia prende suspeito de pedofilia em Sobradinho II

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação / PCDF)

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de pedofilia em Sobradinho II. Investigações conduzidas pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) revelaram que o rapaz estava assediando sexualmente uma menina de 10 anos de idade.

De acordo com a Polícia Civil do DF, os fatos ocorreram na comunidade do Bananal, situada na Fercal e chegaram ao conhecimento dos policiais após a mãe da criança registrar a ocorrência policial.

Segundo a corporação, o homem teria tentado insistentemente estabelecer um relacionamento sexual com sua vizinha, uma criança de 10 anos e, diante de sua negativa, vinha a ameaçando de morte.

As investigações apontam que o autor tinha o costume de entregar para a criança bilhetes amorosos, mandando ela os devolver ou rasgar, sob a ameaça de matar os seus familiares. De acordo com os policiais, a vítima não aguentou mais as ameaças e relatou o ocorrido para a sua mãe.

O homem está sendo investigado por tentativa de estupro de vulnerável e foi preso preventivamente e será recolhido na carceragem da PCDF.