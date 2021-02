Um dia para ficar na memÃ³ria

C » CIBELE MOREIRA D » DARCIANNE DIOGO P » PEDRO MARRA

A primeira semana de vacinação contra a covid-19 para a população acima de 80 anos foi marcada por um misto de emoções no Distrito Federal. O Correio acompanhou de perto a imunização desse grupo e presenciou a celebração dos idosos com filhos e netos ao receber a vacina. Lágrimas nos olhos e coração aliviado. Muitos definiram o momento como sinônimo de liberdade e de esperança por dias melhores. Cerca de 48 mil idosos receberam a primeira dose do imunizante na capital federal. A Secretaria de Saúde disponibilizou mais de 40 pontos de atendimento para a aplicação da vacina, alguns em modelo de drive-thru, para oferecer mais comodidade e segurança à população.

Entre os desejos para o fim da pandemia, reunir a família e abraçar sem medo foram unânimes. O retorno para as atividades de lazer e ocupações também entraram na lista, além da vontade de viajar para reencontrar amigos e parentes na cidade natal e conhecer outros países. Tudo isso será colocado em prática com todos devidamente imunizados e quando a crise sanitária estiver contida. Enquanto isso, os idosos comemoram a pequena picada de agulha e aguardam mais alegres a segunda dose da vacina. Houve registro de filas nos dois primeiros dias de aplicação.

Para Almerinda Gonçalves de Souza, 82 anos, por exemplo, o dia da vacinação foi também uma oportunidade de reencontrar familiares e amigas. Assim que chegou ao posto da 612 Sul e percebeu que estava vazio e sem filas, quis logo avisar para as pessoas que conhecia. “Eu adorei que foi rápido. Já estou ligando para as minhas amigas para avisar. Pena que não tem um boteco aqui perto para a gente sentar”, comentou a aposentada na última terça-feira, enquanto esperava a chegada de conhecidos ao local. Após o reencontro rápido, ela quer esperar mais um pouco para retomar as saídas e receber visitas. “Depois, quando estiver mais seguro, vou passear, ir ao cinema, chamar as minhas amigas para tomar um café”, enumera. Conheça outras histórias de alegria e de superação.