Domingo (7/2) será de baixas temperaturas e chuva forte no DF

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Quem diria que em pleno verão seria preciso tirar os casacos do guarda-roupa? Pois este item será indispensável aos moradores do Distrito Federal neste domingo (7/2). O céu amanheceu encoberto, e, com poucas aberturas de sol ao longo do dia, as temperaturas não sobem tanto e o friozinho vai continuar. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que a máxima não ultrapasse os 24ºC. Na madrugada, a mínima foi de 18ºC.

Por outro lado, as taxas de umidade estão elevadas e oscilam de 100% a 60%. A ação do corredor de umidade vindo do Sudeste favorece a formação de nuvens. Com isso, as chuvas tendem a ser mais contínuas na região durante a manhã. "Não se descarta pancadas mais intensas em áreas isoladas no período da tarde", ressalta o meteorologista Heráclio Alves.

Nesse sábado (6/2), o temporal deixou estragos: com a força do vento, uma árvore tombou sobre um carro na 210 sul, que ficou destruído. Para este domingo, a condição é semelhante: o Inmet manteve a região sob o alerta laranja de chuvas intensas, quando há possibilidade de as rajadas chegarem a 100 km/h. A área do Plano Piloto registrou os maiores acumulados até agora: já choveram 154,6 mm, o que equivale a 84% do esperado para todo o mês, que é de 183 mm.