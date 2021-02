Nova remessa de 37,4 mil doses da CoronaVac é entregue ao DF

DD Darcianne Diogo e Jéssica Moura

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

A nova remessa de vacinas contra a covid-19 desembarcou no Distrito Federal na manhã deste domingo (7/2). Agora, a capital federal conta com mais 37,4 mil doses da CoronaVac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Segundo apurou o Correio, os frascos foram transportados até a Rede de Frios no SIA, onde ficarão armazenados para serem distribuídos em seguida. Com os estoques reabastecidos, a Secretaria de Saúde pretende dar seguimento à campanha de vacinação na capital. A reportagem entrou em contato com o Ministério da Saúde que confirmou a entrega das doses. Por telefone, o órgão afirmou que o desembarque ocorreu às 8h35 na capital.

Ao longo desta semana, 37.704 idosos com 80 anos ou mais foram imunizados em 41 pontos de vacinação. A secretaria já anunciou que na segunda-feira (8/2) vai aplicar a dose de reforço nos profissionais da saúde, completando a imunização desse grupo. O Correio entrou em contato com a Secretaria de Saúde sobre o assunto, mas até a última atualização dessa matéria, não obteve retorno.