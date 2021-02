Mulher é internada em estado grave após ser atropelada na EPIA; motorista fugiu

SP Sarah Peres

Uma mulher de 39 anos está internada em estado grave no Hospital de Base após ter sido atropelada na EPIA, no sentido Park Shopping, próximo ao viaduto da EPGU. O caso ocorreu na noite de sábado (6/2) e é investigado pela 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante). O motorista fugiu do local do acidente.

Conforme informações preliminares, a vítima, natural de Paracatu (MG), foi atingida por VW Voyage prata. O carro passou por cima dela e não parou para prestar socorro. Uma pessoa que passou pela pista avistou o momento do acidente e a mulher jogada na pista. A testemunha foi a responsável por acionar o socorro e a polícia.

Inicialmente o caso foi registrado pela 1ª DP (Asa Sul), por ser a central de flagrantes da região. Contudo o inquérito será encaminhado para apuração na 11ª DP. Até a mais recente atualização desta matéria ninguém tinha sido identificado ou preso.