Voo de balão

Dentre os vários atrativos turísticos existentes em Pirenópolis, a cidade conta com voos de balão ao nascer do sol para os seus visitantes. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços (de aproximadamente 45 minutos a 1 hora de duração), em altitudes de até mil metros e que variam de R$ 690 a R$ 980, por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil (vindo de Boituva-SP), alguns dos tickets oferecem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos/vídeos personalizados via drone. Mais informações e reservas em @voedebalaoempiri.



Cursos livres

Até amanhã, a Estácio Brasília oferece diversos cursos livres on-line, selecionados para proporcionar novos aprendizados e oportunidades. As aulas têm curta duração e foco em assuntos variados, como empreendedorismo, gestão, saúde, direito, marketing, vendas, tecnologia, entre outros. O pagamento pode ser feito com cartão e de forma parcelada. Informações: www.estaciocursoslivres.com.br.



CURSOS



Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas, que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/direito-eleitoral.



Espiritualidade

O Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (Ibiesp) oferece curso sobre inteligência espiritual na sabedoria bíblica, por R$ 159,99. São oito módulos de espiritualidade cristã destinados a fomentar o conhecimento baseado no Evangelho segundo Mateus. Informações: contato@ibiesp.com.br ou 3256-4253.



Indústria cultural

A Associação Artística Mapati (Aama), em parceria com o Festival Bocadim, lança novo bloco de oficinas gratuitas do programa Profissão Arte. Estão disponíveis cursos rápidos de preparação e profissionalização para jovens que pretendem ingressar no mercado produtivo da cultura. As aulas ocorrem neste mês e atenderão, prioritariamente, pessoas com mais de 18 anos, familiares de cidadãos em privação de liberdade — do sistema prisional e/ou socioeducativo —, assim como a comunidade LGBTQIA+. Informações: bit.ly/3afX9gy.

Aulas de kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte. A professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados em conhecer as atividades da escola. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscara. Informações: www.shaolinbsb.com.br.



Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50, a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.



Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.



Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 61 9 9993-8117.



Vendas

O curso Ações eficazes em vendas, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), visa promover o aperfeiçoamento de profissionais do comércio. As aulas oferecem conteúdos sobre práticas eficazes no fluxo de venda e na negociação com clientes. Valor: R$ 86,42. Informações: www.ead.senac.br/cursos-livres/acoes-eficazes-em-vendas.

OUTROS

Livro para crianças

A escritora Isa Colli traz uma novidade para seus leitores mirins: o livro Tâmaras e Quibes, em formato digital, no Brasil, e impresso para o restante do mundo. A obra tem como tema central a imigração, o respeito às diferenças e lições básicas dos valores dos estudos, trabalho e do empreendedorismo. O livro foi inspirado no bairro do Brás, em São Paulo, e narra a história da imigração, principalmente do Oriente Médio, e ainda convida os pequenos a passearem pela culinária dos países árabes. Para adquirir essa e outras obras da autora: www.collibooks.com.

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.



Direito do consumidor

A edição atualizada do Manual de Direito do Consumidor inclui aspectos referentes aos efeitos da covid-19 nas relações de consumo. O manual está em sua 9ª edição e, como nas anteriores, também analisa, de forma objetiva, toda disciplina normativa decorrente da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Também analisa o conhecimento e a jurisprudência sedimentados em três décadas de experiência do Código. Esta nova edição, traz os aspectos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor recentemente.



Marketing digital

A jornalista e especialista em marketing digital Walquene Sousa lançou o livro Instagram do Zero à Prática — Método para Empreendedores Usarem o Instagram. O objetivo é ajudar esse público a crescer na plataforma e saber que tipo de conteúdo postar para aumentar as vendas. O e-book pode ser comprado por meio do perfil @walquene.sousa.