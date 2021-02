Agências do Trabalhador oferecem 306 vagas para esta segunda-feira

CB Correio Braziliense

Para se candidatar a qualquer uma das oportunidades, basta ir a uma das 15 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Para esta segunda-feira (8/2), as Agências do Trabalhador do Distrito Federal oferecem 306 vagas de emprego. Entre os cargos com maior número de oportunidades estão analista de crédito (100), vendedor pracista (50) e carpinteiro (21). Devido à pandemia do coronavírus, os interessados em concorrer às vagas deverão acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir até uma das 15 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os candidatos em concorrer à vaga de analista de crédito precisam ter o ensino fundamental completo e não é necessário ter experiência na área. A remuneração não foi informada pela agência.

Para a vaga de carpinteiro, é oferecida uma remuneração de R$1.741, mais benefícios, exigindo experiência e nível fundamental completo. A vaga de vendedor pracista procura pessoas sem necessidade de experiência e com ensino fundamental incompleto. O salário é de R$1.100 mais benefícios.

A oportunidade com maior salário é para a vaga de encarregado de turma de manutenção mecânica de sistemas operacionais. A remuneração é de R$2.500 mais os benefícios. Para o cargo, é preciso ter ensino médio completo, mas não é exigida experiência na área.

Mais oportunidades

As Agências do Trabalhador do DF estão oferecendo quatro oportunidades dentro do mercado de trabalho na área de alimentação, que contemplam masseiro de biscoito, de macarrão e de pão, confeiteiro e churrasqueiro. A remuneração varia de R $1,1 mil a 1,7 mil, mais benefícios.

Outras 15 vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência. As oportunidades são para bombeiro hidráulico, carpinteiro, estoquista, operador de atendimento receptivo (telemarketing), operador de caixa, soldador e vendedor interno. Os salários variam de R$ 1,1 mil, mais benefícios, a R$ 1,7 mil, mais benefícios.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.