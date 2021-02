Gasolina tem novo aumento nesta terça e fica R$ 0,16 mais cara

CM Cibele Moreira

Novo aumento foi anunciado pela Petrobras -

Os motoristas devem se preparar para mais um aumento no combustível nesta semana. Nesta segunda-feira (8/2), a Petrobrás anunciou as novas tabelas de preço para gasolina e diesel com aumento de R$ 0,168 e R$ 0,124 — respectivamente. De acordo com a estatal, o valor passa a valer a partir desta terça-feira (9/2). Com isso, a revenda da gasolina no Distrito Federal pode chegar a R$ 5,35 por litro. Atualmente, alguns postos já repassam por R$ 5,18.

Este é o sétimo aumento consecutivo feito pela Petrobrás e o terceiro apenas em 2021. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), Paulo Tavares, explica que essa variação constante está atrelada à forma de prática de preço da estatal que, desde 2017, repassa o valor de acordo com preço internacional do barril de petróleo. Na avaliação dele, para não haver esse tipo de reação deveria ter uma prática diferenciada para o mercado interno. "Para isso, a Petrobrás teria que mudar a política de preço aplicada", pontua.

Assim como ocorreu em janeiro, o valor da gasolina pode variar nos próximos dias com alguns postos vendendo o produto pelo preço anterior. O aumento, porém, deve chegar logo em todas as bombas. "Será muito difícil não repassar esse aumento aos consumidores. O revendedor tem cerca de R$ 0,30 a R$ 0,40 de lucro por litro. Com esse aumento de R$ 0,16, representa quase a metade do que ele ganha", destaca Paulo Tavares.

De acordo com o presidente do Sindicombustíveis, o preço elevado nas bombas acarretará um efeito cascata com aumento nos produtos puxado pelo valor do frete, além de maiores chances de ocorrer um novo aumento na passagem no transporte público.