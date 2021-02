Trio acusado de arrastão em paradas de ônibus é preso

JM Jéssica Moura

O trio foi reconhecido pelas vítimas - (crédito: Divulgação/PMDF)

Durante a madrugada desta segunda-feira (8/2), três homens dentro de um carro foram apontados como autores de uma série de roubos a moradores em paradas de ônibus nas quadras 518, 318 e 204 de Santa Maria.

Às 5h, militares do 26º Batalhão foram acionados para debelar a ação dos ladrões. A partir do rastreamento da geolocalização de um dos celulares roubados, a polícia conseguiu localizar os homens bem próximo do local dos crimes, na quadra 203. O trio foi reconhecido pelas vítimas.

Até o veículo usado por eles era roubado. Com o trio foram encontrados oito aparelhos de celular roubados, uma arma falsa e 500 gramas de maconha. O grupo foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).