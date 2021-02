Agências do Trabalhador abrem 352 vagas, com salários de até R$ 3,5 mil

CB Correio Braziliense

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - (crédito: Diana Raeder/Esp. CB/D.A Press)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão com 352 oportunidades abertas para esta terça-feira (9/2). Uma vaga com ensino fundamental como exigência é a que oferece o melhor salário entre as oportunidades disponíveis. A pessoa selecionada para o cargo de comprador receberá R$ 3,5 mil mensais, mais benefícios. No entanto, é necessário ter experiência na carreira.

O segundo melhor salário (R$ 2,5 mil) também é para quem tenha, no mínimo, ensino fundamental completo, para atuar como empregado doméstico faxineiro. Pela mesma remuneração, as empresas buscam um encarregado para turma de manutenção mecânica de sistemas operacionais. A oportunidade exige nível médio de escolaridade.

Das 352 vagas oferecidas, 100 são para analistas de crédito. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo. Outras 113 oportunidades são para a área de vendas, sendo cinco para assistentes, 45 para consultor, além de 63 para vendedores internos e pracistas. Os salários variam entre R$ 1,1 mil a R$ 1.280, mais benefícios.

Quatro profissões oferecem mais de dez vagas cada: motofretista (30); instalador-reparador de redes telefônicas de comunicação de dados (20); costureira (12); e ajudante de motorista (12). Os salários ficam entre R$ 1.149 e R$ 1.435, mais benefícios.

Pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência podem concorrer para oito vagas em três postos. São cinco para operador de atendimento receptivo em telemarketing, com remuneração de R$ 1,1 mil; uma para operador de caixa (R$ 1.1169); e duas para vendedor interno (R$ 1.218). Para todas elas, exige-se ensino médio completo e experiência na área.

Empreendedores que desejam selecionar profissionais podem usar os serviços das agências do trabalhador. Além de cadastrar vagas, é possível usar os espaços físicos das unidades para entrevista com candidatos. Nos dois casos, é necessário acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba Empregador.

Confira todas as vagas. Para se candidatar a qualquer uma delas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.