Secretaria de Justiça e Cidadania promove semana da internet segura

Sugestão é que os pais fiquem sempre atentos ao movimento dos filhos na internet e estimulem o diálogo - (crédito: Simon Abrams/Unsplash)

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) promoveu, nesta segunda-feira (8/2), a Semana da Internet Segura para abordar o tema "Os perigos são reais no mundo virtual. Os cuidados começam na infância". O evento virtual vai até sexta-feira (12/2), com a participação de especialistas.

A iniciativa, segundo a pasta, tem como objetivo orientar adolescentes e suas famílias a se protegerem dos riscos presentes na web. A ação é realizada em parceria com o Instituto Alana, a ChildHool Brasil, a SaferNet, o Intervozes, o Instituto Beta: Internet & Democracia (IBIDEM) e o Comitê Consultivo de Adolescentes, vinculado ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA-DF).

A adolescente Yhanne, de 14 anos, conta que, depois de postar uma foto na rede social, um desconhecido fez elogios ao seu corpo e a deixou desconfortável. "Eu não o respondi nem comentei nada, mesmo assim ele não parou", afirmou a jovem.

"As coisas só se resolveram quando decidi contar para os meus pais. Por isso, o meu conselho é: converse com os seus responsáveis, se isso estiver acontecendo com você. Isso é muito sério", completou a estudante.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, explica que a Internet é um espaço de diversão, conhecimento e interação. "Não podemos impedir que as nossas crianças e adolescentes tenham acesso a todas as vantagens que esse mundo virtual oferece", afirmou.

"O nosso papel é garantir o uso seguro e responsável das tecnologias. Por isso, estamos promovendo essa campanha e esperamos ajudar as famílias. A informação é a melhor prevenção", acrescentou a secretária.

Para a subsecretária de Políticas para Crianças e Adolescentes da Sejus, Fabiana Gadelha, o diálogo e o acompanhamento familiar são ferramentas essenciais na segurança dos jovens internautas.

"Você deixaria seu filho ou sua filha sozinha numa praça distante e desconhecida? Provavelmente, a resposta seria não. A internet é uma importante ferramenta de estudo, entretenimento e interação, mas ainda é um espaço com muitos perigos e, por isso, precisamos conversar com nossas crianças e adolescentes sobre os riscos da navegação virtual. Acompanhe, dialogue, interaja, monitore o uso da rede. Aprendam juntos a navegar com segurança", explicou Fabiana Gadelha.

