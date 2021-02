Carnaval: confira o que abre e o que fecha no Distrito Federal

LP Larissa Passos

Comércio funcionará normalmente no sábado, domingo e segunda de carnaval - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A. Press)

Com o carnaval chegando, o Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista) informou que as lojas de entrequadras e de shoppings ficarão abertas no sábado (13/2), domingo (14/2) e segunda-feira (15/2). Enquanto na terça-feira (16/2), o comércio ficará fechado por conta do Dia do Comerciário e na quarta-feira de Cinzas, o funcionamento será normal.

Segundo o vice-presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, como não haverá carnaval no DF diante da pandemia do novo coronavírus, os consumidores terão três dias para ir às compras em diversos setores do comércio.

"Não haverá carnaval em função da pandemia, mas sem aglomeração, os consumidores poderão ir ao comércio de rua e aos mais de 20 shoppings”, afirma Sebastião Abritta.

De acordo com o sindicato, no carnaval de 2020, mais de 200 mil pessoas saíram do DF para aproveitar o feriado em outras cidades. Enquanto neste ano, ainda com a proliferação da covid-19, as estimativas indicam que 50 mil brasilienses deixarão a capital devido a crise econômica causada pela pandemia.