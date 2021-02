Ibaneis Rocha entrega obra de pavimentação de trecho da DF-001

AM Ana Maria da Siilva

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Na manhã desta terça-feira (9/2), o governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou 8,2km asfalto na DF-001, entre a DF-430 e o entrocamento da DF-220, próximo a Brazlândia. A obra, que foi orçada em aproximadamente R$14,5 milhões pretende beneficiar 40 mil produtores rurais s 35 mil motoristas que trafegam diariamente pelo trecho.

Além de pavimentação, o Governo do Distrito Federal (GDF) realizou, ainda, serviços de drenagem e sinalização vertical e horizontal. O trecho era temido por motoristas, uma vez que foi palco de diferentes acidentes. Uma das vítimas em acidente no trecho foi o ex deputado distrital Juarezão, morto em um acidente após tentar uma ultrapassagem na estrada, em 21 de junho.

A solenidade de entrega das obras contou com a participação do administrador regional de Brazlândia, Jesiel Costa, o presidente do Departamento de Estrada e Rodagem (DER), Fauzi Nacfur, e a presidente do movimento Asfalto Já, Marcela Gomes.

Para o Governador, a entrega da obra representa avanço. "Muitos se esqueceram de Brazlândia, mas nós sabemos da tradição dessa cidade. É uma tradição da vida do campo, da família rural. Essa obra é um pouco do carinho do governo pra quem produz e leva seus produtos pra cidade", garante. "Brazlândia é uma cidade pequena, distante, mas de pessoa que são valorosas", reforça.

Durante a solenidade, Ibaneis reforçou que há previsão para mais obras entregues ao longo do ano. "Dinheiro não falta, o que pode faltar é trabalho", garante o governador. "Esse é um governo de entregas, em que as pessoas integradas buscam entregar um pouco de si, para fazer com que a população seja integrada", completa.