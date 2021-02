Clientes inadimplentes da CEB podem parcelar dívida sem cartão de crédito

CM Cibele Moreira

A medida vai facilitar a quitação da dívida para os clientes inadimplentes - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Com o intuito de facilitar o pagamento de dívidas de clientes inadimplentes, a Companhia Energética de Brasília (CEB) irá implementar uma modalidade de parcelamento sem a necessidade do cartão de crédito, como é feito atualmente. A pessoa que aderir ao novo modelo poderá receber as parcelas, mensalmente, junto com a conta de energia.

A medida foi aprovada pela diretoria da CEB, na última semana, após pedidos dos próprios clientes para ter essa opção. A nova modalidade está em fase de implementação nos sistemas da companhia e, em breve, estará disponível para adesão.

O parcelamento poderá ser feito em até 12 vezes, com aplicação de multa, juros e atualização monetária. Não será possível fazer um reparcelamento de débitos. Para valores acima de R$ 20 mil, será necessário um avalista.

Veja como funciona o parcelamento de débitos da CEB:

Quantidade de parcelas: até 12 vezes

Entrada mínima:

10% do valor atualizado (clientes residenciais cadastrados na subclasse baixa renda na CEB)

20% do valor atualizado (demais clientes)

Parcela mínima:

R$ 50,00 (clientes residenciais e rurais)

R$ 200,00 (clientes comercial e industrial)

As regras na íntegra estarão disponíveis no site da CEB em breve.