Covid-19: com diminuição de 42%, média móvel de casos está em 536 no DF

AI Ana Isabel Mansur

Nesta terça-feira (9/2), o Distrito Federal registrou mais 525 casos de covid-19 e contabilizou 10 mortes pela doença, elevando o total de vidas perdidas a 4.641. São 282.071 casos de covid-19, com 272.619 recuperados (96,7%).

A média móvel de casos desta terça está em 536 — o que representa diminuição de 42,17% quando comparada com o dado de 26 de janeiro, duas semanas atrás. Já o cálculo para o número de mortes está em 9,71 — 1,4% inferior à média móvel das duas semanas anteriores.

A chamada média móvel — realizada a partir do cálculo, refeito todos os dias, da média simples entre o valor do dia e dos seis anteriores — é calculada para facilitar a visualização da tendência de crescimento da doença e das mortes.

Registros

Das 10 mortes contabilizadas, uma ocorreu nesta terça (9/2) e uma data de 29 de julho de 2020. Três óbitos são desta segunda (8/2) e dois ocorreram no domingo (7/2). O restante das vítimas veio morreu entre 26 de janeiro e 4 de fevereiro. Todas as pessoas que faleceram moravam no DF e sete pacientes morreram em hospitais da rede pública. Entre as morte contabilizadas nesta terça (9/2), cinco eram mulheres.

Oito vítimas tinham entre 70 e 80 anos ou mais e duas pessoas tinham idade entre 40 e 69 anos. Apenas três pacientes não tinham nenhuma comorbidade. Sete pessoas sofriam de doença cardiovascular, três pacientes tinham distúrbios metabólicos, duas vítimas eram obesas e uma pessoa apresentava nefropatia.

Incidência por RA

Ceilândia segue como a região administrativa com maior número de casos, com 31.195. Em seguida, está o Plano Piloto, que tem 26.290 registros da doença, e Taguatinga, com 22.782 infectados.

Em relação à quantidade de óbitos, Ceilândia também encabeça a lista, com 812 mortes. Em seguida, está Taguatinga, com 465 óbitos. Samambaia aparece em terceiro lugar, com 353 vítimas.