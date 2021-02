Conheça brasilienses que passarão o carnaval em retiro espiritual

JC Jéssica Cardoso* AD Alice Dias*

(crédito: Arquivo Pessoal)

Em vez de cair na folia, muitos brasilienses preferem curtir o carnaval de uma maneira mais tranquila. Os tradicionais blocos de rua são, muitas vezes, trocados por retiros espirituais e religiosos. No entanto, esses eventos tiveram de se adaptar para atender às demandas da pandemia da covid-19.

É o caso do Rebanhão, evento que acontece há 35 anos, organizado pela Renovação Carismática Católica (RCC) e apoiado pela Arquidiocese de Brasília. Em 2021, o retiro católico característico da capital vai ocorrer a distância, e será transmitido no canal do YouTube da RCC Brasília e pelas rádios Nova Aliança e Renascidos em Pentecostes. As transmissões gratuitas serão nos dias 14 e 15 de fevereiro, das 13h às 18h, e 16 de fevereiro a partir das 9h.

“O retiro tem o intuito de fazer esse grande rebanho e levar a palavra de Deus, esperança, paz e amor diante do sofrimento e das perdas. Esperamos que, mesmo diante das dificuldades da pandemia, a gente alcance almas e corações por meio do Rebanhão”, conta o pregador Gabriel Monteiro, 21. A 35ª edição do retiro tem como tema “Coragem, eu venci o mundo” e terá oração, louvor e momentos voltados para a família, jovens e crianças.

Cibele Soares, de 20 anos, participou de nove edições do Rebanhão e não deixará de fazer parte do retiro neste ano. A estudante conta que não tem como viver o carnaval diferente dos outros dias: sem participar das missas e dos grupos de orações. “Nós aproveitamos esse período (do carnaval) para ter alegria, encontrar com Deus e viver isso de uma forma mais intensa. Eu espero que esse encontro dê um novo ânimo, porque nós estamos vivendo tantos momentos tristes. O Rebanhão vai nos dar esperanças de um tempo melhor, para poder viver 2021”, deseja a estudante.

Assim como Cibele, Carlos Junior, 45, também não perderá o encontro e irá acompanhá-lo pelo YouTube. “O retiro durante o carnaval prepara os católicos para o período da quaresma e nos fortalece espiritualmente”, explica. Participante há mais de 20 anos do encontro, o professor diz que o formato on-line vai permitir que as pessoas acompanhem o evento durante a pandemia, sem precisarem se preocupar com outras questões como estacionamento e alimentação, que um retiro presencial acaba demandando.

Evangélicos

A igreja evangélica Verbo da Vida Brasília (IEVV) também achou uma forma de não decepcionar os participantes. A instituição vai realizar, no período de carnaval, a Conferência UP 2021 de forma presencial. O evento é realizado pelos jovens da igreja todos os anos, em fevereiro, enquanto a maioria da cidade está na folia.

Para driblar o novo coronavírus, os organizadores do evento Jonathas Barbosa e Brenda Barbosa fizeram um esquema para manter os fiéis seguros. “Serão aferidas temperaturas logo na entrada, e terá álcool disponível para higienização das mãos. Os sapatos serão higienizados por meio de tapetes sanitizantes”, explica Brenda. “Além disso, o uso de máscara durante todo o evento é obrigatório, e os participantes precisam manter 1,5m de distância de pessoas que não fazem parte do seu grupo familiar”, complementa.

Brenda esclarece que os equipamentos de som, especificamente os microfones, serão higienizados antes e depois do uso. “Ao final do evento, as pessoas serão liberadas em grupos para evitar aglomerações. Antes de cada culto, o auditório será higienizado com sanitizantes, incluindo cadeiras e carpetes”, alega. As recomendações estabelecidas em decreto pelo governo local estão disponíveis de forma escrita no hall da igreja. O evento também visa fazer uma boa ação. Em vez de cobrar pela entrada, os organizadores optaram por pedir 1kg de alimento não perecível para ajudar na ação social da igreja e para um projeto social do Novo Gama.

Rafael Araújo, 35 anos, disse que não vai perder a oportunidade de comparecer. Ele foi na edição anterior e, neste ano, está convidando alguns colegas para o evento. “Gosto muito do louvor e da palavra. Além do mais, o carnaval nunca foi uma festa atrativa pra mim. Eu curto mais as festas cristãs”, afirma. A Conferência UP ocorrerá na sede da igreja em Taguatinga Norte, de 12 a 15 de fevereiro.

Covid-19

Diferentemente de Cibele, Carlos e Rafael, dona Maria Aparecida Dias, 60 anos, que esteve em todos os retiros da igreja Ministério Fé Evangélica, não vai poder participar este ano por causa da covid-19. Ela alega sentir falta do retiro, mas não reclama de ficar em casa, se for pelo bem comum. “O encontro foi cancelado por causa da pandemia, mas eu não poderia ir mesmo se tivesse. Eu estou me recuperando de uma quimioterapia, então ainda não é seguro para mim”, afirma. Saudosa, ela diz ter muita vontade que as reuniões voltem. “Para mim, é um momento muito especial com Deus, onde também posso conhecer pessoas novas.”

A estudante Catarina Ferraz, 21 anos, também não poderá participar de um encontro religioso devido à pandemia. Ano passado, Catarina fez parte da organização do retiro Recanto dos Pássaros, promovido pela Primeira Igreja Batista, do Cruzeiro Novo, e pela Igreja Batista Esperança, de Taguatinga. “As igrejas estão esperando as pessoas serem vacinadas, porque não tem como fazer o encontro sem causar aglomeração. Todo mundo dorme no mesmo quarto, o banheiro é coletivo e tem os cultos”, explica. A estudante lamenta não poder ir ao retiro este ano, mas reconhece que é preciso cuidado no atual momento para evitar a transmissão da doença.

*Estagiárias sob a supervisão de Adson Boaventura