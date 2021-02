Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

TCDF abre todas as informações de gastos públicos na pandemia

O novo presidente do Tribunal de Contas do DF, Paulo Tadeu, adotou uma medida importante de transparência. Nesta semana, a Corte vai disponibilizar ao público externo uma ferramenta de controle inovadora, criada para auxiliar os auditores na fiscalização dos gastos públicos relacionados ao enfrentamento da pandemia. O acesso será aberto a toda a sociedade, com uma base de informações detalhadas, o que deve estimular e promover o controle social no Distrito Federal. Todos os processos do TCDF relacionados à pandemia serão abertos para consulta, além dos gastos do GDF e do Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde). O órgão também terá um hot site com todas as informações sobre a aplicação dos recursos públicos na pandemia do novo coronavírus.

À espera de 2022

O governador Ibaneis Rocha (MDB) colocou ontem o bloco na rua. Animado, falou abertamente sobre as próximas eleições. “Como diz o Bolsonaro: ‘Me espere em 2022’”, disse, em evento em Brazlândia. Pessoas próximas dizem que o caminho é a disputa pela reeleição.

Seguem juntos

Segundo pessoas próximas a Ibaneis, quem apostar no racha entre o governador e o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente (MDB), vai perder.

Novo ânimo no PT

O desgaste da Operação Lava-Jato, com a decisão do STF de liberar as conversas entre o ex-juiz Sergio Moro e procuradores da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, tem reavivado o discurso petista de participar das próximas eleições sem tanto bombardeio como em 2018. O nome apontado como provável candidato ao Palácio do Buriti é o ex-deputado Geraldo Magela, um petista histórico para tentar acender a militância. Mas se a esquerda não construir pontes a batalha será muito mais dura.

Oxigênio

A derrota de Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela Presidência da Câmara deve destroná-lo do comando do MDB. Crescem caciques antigos. Ponto positivo para o ex-deputado Tadeu Filippelli, apesar das dificuldades com a delação do empresário Henrique Constantino, da Gol.

Só papos

“Ou os hackers de Araraquara são notáveis ficcionistas, os novos Gabriel García Marquez, e merecem o prêmio Nobel de literatura, ou este é o maior escândalo judicial da humanidade”

Ministro Gilmar Mendes, do STF, sobre as mensagens entre o ex-juiz Sergio Moro e integrantes da força-tarefa da Lava-Jato



“As referidas mensagens, se verdadeiras, teriam sido obtidas por meios criminosos, por hackers, de celulares de procuradores da República, sendo, portanto, de se lamentar, a sua utilização para qualquer propósito, ignorando a origem ilícita”

Ex-juiz Sergio Moro