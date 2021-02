Criminosos que mataram criança durante fuga na BR-070 estão foragidos 

S » Sarah Peres

Dois criminosos acusados de matarem uma menina, de 3 anos, em um acidente de trânsito, estão foragidos. A 2ª Delegacia Distrital de Polícia de Águas Lindas tenta identificar os suspeitos, que colidiram com o veículo onde estava a criança e a família dela, na noite de segunda-feira, na BR-070. O acidente ocorreu em meio a uma perseguição policial aos acusados, que tinham cometido um roubo com reféns em um bar de Águas Lindas de Goiás, município distante cerca de 35 km do Distrito Federal.

Os homens chegaram ao bar por volta das 19h30. Após alguns minutos no estabelecimento, a dupla, que estava armada, anunciou o assalto, explicou a delegada Lorenna Peres. “Estavam apenas o proprietário do comércio e uma funcionária. Ambos foram amarrados e presos dentro de uma sala do local. Assim, os suspeitos puderam carregar dinheiro e objetos para o veículo do dono do bar”, esclareceu.

Os suspeitos fugiram em um carro modelo Nissan Frontier branco, levando R$ 1,7 mil, R$ 300 em bebidas alcóolicas, além de duas caixas de energético e dois celulares. O dono do bar conseguiu relatar a um familiar sobre o crime. Esse parente foi o responsável por acionar a Polícia Militar do Estado de Goiás, a qual realizou a perseguição da dupla.

Em meio à forte chuva na rodovia, no km 16, próximo à Morada da Serra, os suspeitos perderam o controle da caminhonete e colidiram frontalmente contra um Fiat Uno preto, onde estavam cinco integrantes de uma família. “Eles não conseguiram desviar do carro das vítimas, que seguiam no sentido contrário da rodovia. A batida ocorreu em uma curva, eles acertaram a lateral da caminhonete no Uno”, informou a delegada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do DF, estavam no automóvel um casal com os três filhos. As crianças são duas meninas, de 3 e 6 anos, e um menino, de 4. A garota mais nova sofreu uma parada cardíaca no local do acidente, foi reanimada por socorristas, mas não resistiu e morreu no Hospital Bom Jesus, em Águas Lindas.

As demais vítimas também foram encaminhadas à unidade hospitalar do município, mas precisaram ser levadas para atendimento médico no Distrito Federal. Inicialmente, mãe e filha de 6 anos foram levadas ao Hospital Regional de Ceilândia. A menina sofreu apenas escoriações, mas a mulher teve deslocamento de maxilar e precisou ser novamente transferida, dessa vez, para o Hospital de Base, onde passará por cirurgia. O menino também foi internado no Base com suspeita de traumatismo craniano. O pai teve ferimentos leves.

“Depois de provocarem o acidente, a Frontier caiu em uma ribanceira, e os criminosos conseguiram fugir a pé. Agora, nossas equipes tentam identificar e prender os suspeitos. Ouvimos as vítimas do assalto e buscamos câmeras de segurança da região que possam ter captado a dupla. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dos acusados pode denunciar anonimamente pelo 197”, finaliza a delegada Lorenna Peres.

Corpo em Taguatinga

O corpo de uma mulher foi localizado no canteiro de obras do túnel de Taguatinga Centro, na manhã de segunda-feira. Trabalhadores do local encontraram a vítima embaixo do viaduto que liga Taguatinga Sul e Norte à entrada da via Elmo Serejo. O espaço está interditado para a construção do túnel e, por isso, não há trânsito de veículos. Inicialmente, a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) trata o caso como óbito acidental, mas não descarta nenhuma linha de investigação.

A vítima é Maria Lina da Silva Henrique, 54 anos. Ao ser encontrada, a mulher estava com uma bolsa, onde havia um documento dela, o que auxiliou na identificação. Ela era considerada desaparecida desde o último domingo, quando a filha e o genro registraram um boletim de ocorrência na 17ª (Taguatinga Norte).

Muito abalados, os familiares de Maria não conseguiram prestar depoimento. Eles devem comparecer à 12ª DP entre hoje e amanhã para darem mais informações sobre a vida pessoal da vítima. Como não houve a identificação de testemunhas, os investigadores aguardam laudo pericial do Instituto de Medicina Legal (IML), que determinará se a mulher caiu na obra ou se teria sido empurrada.

Preso caseiro acusado de matar policial federal aposentado em Buritis (MG)

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu, ontem, no município de Buritis, um caseiro acusado de matar o policial federal aposentado Moacyr Ferreira da Silva, de 63 anos. Investigações conduzidas pela Polícia Civil mineira revelam que o homicídio pode ter o envolvimento de um segundo suspeito. Após o trabalhador rural Edmar Xavier da Silva, 36 anos, matar Moacyr, outro homem teria dirigido o carro da vítima até o Distrito Federal. O veículo foi encontrado por agentes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) em chamas. A prisão de Edmar foi confirmada ao Correio pelo delegado à frente do caso, Edvan Luiz Silva Nogueira, de Unaí (MG).

O crime ocorreu na segunda-feira, na fazenda de Moacyt, situada na Zona Rural de Buritis (MG) — distante cerca de 213km de Brasília. O corpo do policial foi encontrado dentro de uma grota da propriedade. O delegado informou que as investigações estão em andamento, mas que foi identificado um segundo suspeito de envolvimento no crime: um homem que teria sido contratado pelo policial federal aposentado, na sexta-feira, para consertar uma cerca na fazenda. Esse mesmo rapaz teria fugido com o carro da vítima, uma Hilux bege, para o DF.

Edmar foi preso pela Polícia Militar mineira próximo à comunidade de JK, na Zona Rural de Formosa (GO). Com ele, a polícia apreendeu uma arma e um caderno de anotações. Os próximos passos da investigação é apurar a motivação do homicídio, identificar e prender o segundo envolvido. “Por enquanto, temos apenas informações preliminares”, afirmou o policial. O delegado disse que poderá pedir o apoio da Polícia Civil do DF e da Polícia Civil de Goiás para avançar nas diligências.

Ameaças

Na quinta-feira, dias antes de ser assassinado, a vítima registrou boletim de ocorrência por ameaça contra Edmar. Como consta no registro policial, o servidor alegou que, na véspera, dispensou o caseiro e pediu para que ele assinasse o aviso prévio, dando um prazo para que o homem deixasse a propriedade, mas o trabalhador rural não aceitou.

Ao dizer que não assinaria o aviso-prévio, Edmar declarou que “iria acertar as contas” com o Moacy. A mulher do servidor relatou aos policiais que, na manhã de segunda-feira, o esposo saiu da sede da fazenda e deslocou-se até um ponto da propriedade, para fazer uma cerca, em companhia de um homem. Ela também relatou que o marido foi visto pela última vez por volta das 11h de segunda-feira, quando foi até a residência para buscar o almoço. Depois, não mais retornou.

Por volta de 1h de ontem, policiais civis da 18ª DP do DF foram acionados para uma ocorrência de incêndio em um veículo. Ao chegarem no local, às margens da DF-220, os agentes encontraram uma Hilux bege em chamas. O carro está registrado em nome de Moacyr.