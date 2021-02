Ibaneis decreta estado de emergência ambiental no DF

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou estado de emergência ambiental no Distrito Federal nesta quarta-feira (10/2). A medida, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), vale para os meses de março a novembro deste ano.

O decreto geralmente é publicado com o início da estiagem, que costuma atingir níveis críticos no mês de setembro. A combinação de altas temperaturas e baixa umidade do ar favorecem a ocorrência dos incêndios florestais na região. Segundo a secretaria de Meio Ambiente (Sema), em 2020, foram registrados 243 focos nos parques e Unidades de Conservação da capital.

Com isso, o governo mobiliza os órgãos que integram o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do DF a promoverem ações de proteção ao Cerrado e evitar as queimadas. Isso inclui a Secretaria de Meio Ambiente, secretaria de Saúde. o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar, o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e Defesa Civil.

Essas ações compreendem a fiscalização de incêndios florestais, monitoramento da qualidade do ar, autorização de queima controlada, combate às queimadas e prestar assistências às populações afetadas pelos incêndios, por exemplo. O investimento com essas medidas no ano passado foi de R$ 3 milhões.