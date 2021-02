Internet: Restaurante de Samambaia ganha Wi-Fi gratuito

CB Correio Braziliense

Segundo a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, serão pelo menos 100 novos pontos em 2021 - (crédito: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti) inaugura, nesta quarta-feira (10/02), às 11h, o Projeto Wi-Fi Social DF no Restaurante Comunitário de Samambaia, localizado na ADE/S, Conjunto 15, Lotes 01/02, às margens da BR-060.

Segundo o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo, em 2021 serão pelo menos 100 novos pontos entregues. “É um Wi-Fi de alta qualidade, que faz até chamada de vídeo”, destaca. Ainda de acordo com o chefe da pasta, a meta do GDF é ter 200 pontos fixos com internet gratuita no Distrito Federal até o fim da atual gestão.

O Projeto Wi-Fi Social DF foi lançado em 2019 pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação para promover a inclusão digital da população do Distrito Federal. Desde então, 45 pontos já foram entregues e o projeto já contabilizou mais de 35 milhões de acessos.

*Com informações a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação